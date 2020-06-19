Готівковий курс валют 19 червня: гривня укріпилась напередодні вихідних
Курс гривні щодо долара та євро 19 червня на готівковому ринку продовжив зростати. Так, європейська валюта дешевшає четвертий день поспіль, хоча до цього цілий місяць дорожчала.
Долар у п'ятницю купували за 26,63 гривні (-4 копійки у порівнянні з четвергом), а продавали по 26,83 гривні (-2 копійки), свідчать дані сайту finance.ua.
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Євро у п'ятницю також подешевшало – купували його за 29,68 гривні (-5 копійки), а продавали по 3008 гривні (-10 копійок).
Готівковий курс валют у Києві 19 червня такий:
- долар – 26,70 гривні (купівля) і 26,77 гривні (продаж);
- євро – 29,80 гривні (купівля) і 29,90 гривні (продаж).
За курсом валют від НБУ 19 червня долар подешевшав на 2 копійки і коштував 26,76 гривні. Євро подешевшало на 1 копійку і коштувало 30,06 гривні.
Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень. Однак уряд вже переглянув макропоказники через епідемію COVID-19, в тому числі і прогноз середньорічного курсу долара – тепер у Кабміні очікують, що він сягне позначки 29,5 гривні за долар.
Як змінювався курс валют протягом року
На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав різко дорожчати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.
Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштувало 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчало, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.
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Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.
Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу