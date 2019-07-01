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      Готівковий курс валют 1 липня: майже без змін

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      Готівковий курс валют сьогодні – курс долара та євро на 1 липня 2019
      Готівковий курс валют 1 липня в Україні / ua.today

      Курс гривні щодо євро та долара на готівковому ринку 1 липня несуттєво зміцнився – лише на кілька копійок.

      Долар у понеділок купували по 26 грн (так само, як у четвер перед вихідними), а продавали по 26,25 грн (-1 копійка), свідчать дані сайту finance.ua.

      Читайте також: Курс долара в Україні: прогноз на тиждень

      Євро купували по 29,38 грн (-2 копійки), а продавали по 29,80 грн (-4 копійки). 

      За курсом валют від НБУ 1 липня долар подорожчав на 1 копійку – до 26,17 грн. Євро подорожчав дещо більше, на 3 копійки, і коштував 29,76 грн.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 грн. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 грн (це найнижчий показник в поточному році). Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 грн. Після другого туру виборів американська валюта стрімко падає, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 грн.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 грн. До середини березня європейська валюта впала до 30 грн. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнюється. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

      Читайте також: З початку року гривня суттєво зміцнилась

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Курси валют Валюта Долар-Гривня Долар Гривня Євро
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