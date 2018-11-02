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      Готівковий курс валют 2 листопада: євро суттєво додав напередодні вихідних

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      Готівковий курс валют 2 листопада в Україні
      Готівковий курс валют 2 листопада в Україні / eurodicas.com.br

      Курс гривні щодо євро 2 листопада на готівковому ринку знизився одразу майже на 10 копійок, а от щодо американського долара гривні подорожчала, щоправда, лише на 2 копійки.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро 2 листопада дещо подорожчав – купували його по 31,88 гривні (+10 копійок в порівнянні з четвергом), а продавали – по 32,31 гривні (+8 копійок).

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      Долар в останній робочий день тижня подешевшав ще на дві копійки – купували його по 27,99 гривні, а продавали – по 28,21 гривні.

      За курсом валют від НБУ 2 листопада долар подорожчав на 5 копійок і коштував 28,16 грн. Євро додав у ціні суттєвіше – одразу 26 копійок – і коштував 32,08 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Зараз ціна долара помаленьку наближається до показника початку року.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Щоправда, 27 вересня європейська валюта почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар євро Валюта Курси валют
      Джерело: 24 канал
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