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      Готівковий курс валют 6 листопада: євро та долар стрімко падають

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      Готівковий курс 6 листопада в Україні
      Готівковий курс 6 листопада в Україні / te.20minut.ua

      Курс гривні щодо євро та долара 6 листопада на готівковому ринку поступово зміцнюється. Євро та долар у вівторок втратили ще по кілька копійок.

      Про це свідчать дані сайту finance.ua.

      Євро у вівторок купували по 31,74 грн (на 6 копійок дешевше, ніж у понеділок), а продавали по 32,18 грн (-6 копійок).

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      Долар купували по 27,89 грн (- 5 копійок), а продавали по 28,12 грн (-5 копійок).

      За курсом валют від НБУ 6 листопада долар подешевшав на 11 копійок і коштував 28,02 грн. Євро подешевшав суттєвіше – на 26 копійок, до позначки 31,85 грн.

      Зазначимо, починаючи з середини січня 2018 року, долар повільно падав з позначки 28,88 грн аж до кінця весни. Найдешевше американська валюта в цьому році коштувала 28 травня – 26,09 грн. Відтоді почалося поступове подорожчання долара. Великий стрибок спостерігався у липні – за місяць валюта додала в ціні більше гривні. Зараз ціна долара помаленьку наближається до показника початку року.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на кінець січня – 22 числа євро коштував 35,62 грн! Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні і цілу весну продовжував падіння. Мінімальна вартість євро у 2018 році становила 30,64 грн. Починаючи з 1 червня 2018-го євро помаленьку росте. Щоправда, 27 вересня європейська валюта почала падати. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

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      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня євро Гривня Валюта Курси валют
      Джерело: 24 Канал
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