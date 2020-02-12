20:19
12 лют 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ветеранський бейбі-бум у Росії. Арифметична істерика
      Вєсті Кремля
      21:07, 11 лютого
      Вєсті UA: Могутні нашіптування Єрмака. "Ленінські" думки Вітренка
      Вєсті.UA
      19:51, 11 лютого
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      АНДРІЙ ЄРМАК КОРОНАВІРУС 2020 ОСКАР 2020

      Готівковий курс валют 12 лютого: гривня вперше за тиждень подешевшала

      147 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют 12 лютого в Україні / pexels.com

      Курс гривні щодо євро та долара 12 лютого на готівковому ринку після тривалого зростання почала дешевшати – в середньому на 5 копійок.

      Долар у середу подорожчав на 5 копійок – купували його за 24,37 гривні, а продавали по 24,59 гривні, свідчать дані сайту finance.ua.

      Варто знати: Чи дорогі в Україні продукти: порівняння українських цін з європейськими

      Євро у середу купували за 26,53 гривні (+5 копійок), а продавали по 26,89 гривень (+2 копійки).

      Готівковий курс валют у Києві 12 лютого такий:

      • долар – 24,45 гривні (купівля) і 24,53 гривні (продаж);
      • євро – 26,70 гривні (купівля) і 26,85 гривні (продаж).

      За курсом валют від НБУ 12 лютого долар подешевшав на 10 копійок, його ціна знизилась до 24,42 гривні. Євро втратив у ціні дещо більше, аж 23 копійки, і коштував 26,62 гривні.

      Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

      На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав стрімко набирати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Актуально: За рік темпи інфляції відчутно знизились: як змінилися ціни

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      Зміна очільника Офісу Президента України: реакція посольства США
      сьогодні
      8574
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Валюта Курси валют Євро Долар Долар-Гривня Гривня
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 20:00 Новий етап путінських репресій: хто став жертвами державного садизму
      Іван Яковина 156
      сьогодні , 19:30 Як нардепи від "Слуги народу" та "ОПЗЖ" брали на поруки топових корупціонерів: деталі
      Віталій Шабунін 145
      11 лютого , 14:00 Коронавірус у Китаї: як епідемія впливає на економіку й бізнес
      Тетяна Панасюк 2089
      10 лютого , 14:00 Батумі – новий Дубай: ТОП-5 причин купити нерухомість в Грузії
      753
      сьогодні , 19:01 Чи готова Україна до боротьби з коронавірусом: ексклюзивне інтерв'ю зі Скалецькою
      Альона Чернецька 548
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук