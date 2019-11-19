21:21
19 лист 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: "Вічний" Лукашенко. Медвєдєв покинув хор
      Вєсті Кремля
      22:15, 18 листопада
      Вєсті.UA: Заразний Кива-Джокер. Як корови захищатимуть Ляшка
      Вєсті.UA
      19:30, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня
      24 Канал Новини Новини України
      ПОВЕРНЕННЯ ЗАХОПЛЕНИХ КОРАБЛІВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПРОТЕСТИ У ГОНКОНГУ

      Готівковий курс валют 19 листопада: євро несуттєво подорожчав

      62 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют 19 листопада в Україні / uznews.uz

      Курс гривні щодо євро та долара 19 листопада на готівковому ринку не зазнав суттєвих змін. Долар подорожчав на 2 копійки, євро – на 6.

      Долар у вівторок купували за 24,11 гривні, а продавали по 24,35 гривні (на 2 копійки дорожче, аніж в понеділок), свідчать дані сайту finance.ua.

      До теми: Як Україні стати багатою країною: порада Світового банку

      Євро у вівторок подорожчав на 6 копійок: його купували за 26,58 гривні, а продавали по 26,97 гривні.

      За курсом валют від НБУ 19 листопада долар подешевшав на 8 копійок і коштував 24,14 гривні. Євро подешевшав на 2 копійки і коштував 26,70 гривні.

      Зазначимо, найдорожче у 2019 році долар коштував в середині січня – 28,33 гривні. З цього часу долар постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. У бюджеті-2019 закладений прогноз курсу долара на рівні 29,4 гривні.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Важливо: Уряд хоче легалізувати криптовалюту: що про це відомо

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      Проти чиновника, який волочив за авто собаку, відкрили кримінальну справу – відео (18+)
      сьогодні
      20661
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Долар-Гривня Долар Євро Гривня Валюта Курси валют
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тбілісі протестує: все, що потрібно знати про мітинги в Грузії
      сьогодні , 21:01 Тбілісі протестує: все, що потрібно знати про мітинги в Грузії
      Світлана Попова 408
      Справа Порошенка: у чому підозрюють і що загрожує п’ятому президенту України
      сьогодні , 20:00 Справа Порошенка: у чому підозрюють і що загрожує п’ятому президенту України
      Інна Жолобович 969
      Каміни в будинках знаменитостей: дизайни, що надихають та зачаровують
      сьогодні , 11:50 Каміни в будинках знаменитостей: дизайни, що надихають та зачаровують
      572
      Підсумковий документ саміту "нормандської четвірки" може бути таємним
      сьогодні , 19:24 Підсумковий документ саміту "нормандської четвірки" може бути таємним
      Северин Трач 4161
      Скільки Росія витрачає грошей на війну в Сирії і що приховує Генштаб: приголомшливі факти
      сьогодні , 17:30 Скільки Росія витрачає грошей на війну в Сирії і що приховує Генштаб: приголомшливі факти
      Михайло Макарук 1594
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук