Готівковий курс валют 22 березня: долар далі дешевшає, євро – росте

Курс гривні щодо євро та долара 22 березня на готівковому ринку поводився по-різному. Так, щодо долара вітчизняна валюта посилила позиції, а от щодо євро – навпаки, подешевшала.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро 22 березня подорожчав – купували його по 32,15 гривні (на 6 копійок дорожче, аніж у середу), а продавали – по 32,71 гривні (+ 5 копійок).

Читайте також: Експерт розповів, яким буде курс гривні на 2018 рік

Долар у четвер купували по 26,13 гривні (це на 4 копійки дешевше, аніж день тому), а продавали – по 26,43 гривні (-6 копійок).

За курсом валют від НБУ 22 березня долар втратив у ціні 2 копійки і коштував 26,28 грн. А вартість євро за добу не змінилась – 32,28 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

Читайте також: Скільки коштуватиме великодній кошик цього року: вражаючі цифри