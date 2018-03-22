20:13
22 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-8°C
0°C -8°C
  • п'ятниця
    1°C -13°C
  • субота
    2°C -14°C
  • неділя
    2°C -13°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля.
Вєсті Кремля
23:59, 21 березня
Вєсті.UA. Бандити у Верховній Раді. Сюрприз Каддафі для Тимошенко
Вєсті.UA
20:48, 21 березня
Як одесити мріяли про мерію майбутнього, а отримали мера під підозрою
ЦРУ
09:38, 21 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Колгоспи: агробізнес по-радянськи
Згадати все
21:21, 19 березня
Телеканал новин 24 Новини Новини України
ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО НЕГОДА В УКРАЇНІ ВИБОРИ В РОСІЇ 2018 RYANAIR

Готівковий курс валют 22 березня: долар далі дешевшає, євро – росте

194 Читать новость на русском
Готівковий курс валют 22 березня
Готівковий курс валют 22 березня / razor-forex.com

Курс гривні щодо євро та долара 22 березня на готівковому ринку поводився по-різному. Так, щодо долара вітчизняна валюта посилила позиції, а от щодо євро – навпаки, подешевшала.

Про це свідчать дані сайту finance.ua.

Євро 22 березня подорожчав – купували його по 32,15 гривні (на 6 копійок дорожче, аніж у середу), а продавали – по 32,71 гривні (+ 5 копійок).

Читайте також: Експерт розповів, яким буде курс гривні на 2018 рік

Долар у четвер купували по 26,13 гривні (це на 4 копійки дешевше, аніж день тому), а продавали – по 26,43 гривні (-6 копійок).

За курсом валют від НБУ 22 березня долар втратив у ціні 2 копійки і коштував 26,28 грн. А вартість євро за добу не змінилась – 32,28 грн.

Зазначимо, долар повільно падав ціле літо 2017-го. Станом на 1 червня на готівковому ринку його продавали по 26,33 грн, а наприкінці літа, 29 серпня, його вартість становила 25,64 грн. Долар стрімко підскочив у перший тиждень вересня і далі його курс був порівняно стабільним. На початку листопада американська валюта дещо впала, однак з 6 листопада долар упевнено ріс, досягнувши піку в середині січня (28,87 грн). Однак з 22 січня "зелений" почав дешевшати, опустившись до 26,65 гривні в середині лютого.

Курс євро наприкінці червня 2017-го різко підскочив догори, коли валюта єврозони додала 70 копійок у ціні за один тиждень. Тенденція до зростання євро зберігалася ціле друге півріччя 2017 року та початок січня 2018-го, досягнувши пікової позначки 35,66 гривні. Після цього на початку лютого євро просів до рівня 33,3-33,5 гривні, а на початку березня коштував вже 32,45 гривні. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був в далекому лютому 2015 року – 37,35 грн/євро.

Читайте також: Скільки коштуватиме великодній кошик цього року: вражаючі цифри

Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Долар євро Курси валют Валюта
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук