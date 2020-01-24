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      Готівковий курс валют 24 січня: євро втратив 10 копійок

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      Готівковий курс валют 24 січня в Україні / pexels.com

      Курс гривні щодо євро та долара 24 січня на готівковому ринку виріс – долар втратив всього 2 копійки, натомість євро – одразу 10.

      Долар у п'ятницю купували за 24,20 гривні – на дві копійки дешевше, ніж у четвер. Продавали американську валюту по 24,48 гривні (-2 копійки), свідчать дані сайту finance.ua.

      Важливо: Deutsche Bahn: як працює німецька компанія, що допомагатиме Укрзалізниці

      Євро купували за 26,66 гривні (-9 копійок у порівнянні з четвергом), а продавали по 27,10 гривні (-7 копійок).

      За курсом валют від НБУ 24 січня долар подорожчав на 19 копійок, його ціна зросла до 24,52 гривні. Євро додав у ціні аж 22 копійки і коштував 27,20 гривні.

      Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

      На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав стрімко набирати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар стрибає то вгору, то вниз.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

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      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Долар Долар-Гривня Євро Курси валют Валюта
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