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      Готівковий курс валют 27 лютого: долар впав

      - Читать новость на русском
      Готівковий курс валют 27 лютого в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо долара 27 лютого на готівковому ринку дещо зміцнився. Натомість євро продовжує рости.

      Долар у четвер купували за 24,37 гривні (-5 копійок в порівнянні з середою), а продавали по 24,59 гривні (-6 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      Цікаве: Скільки українців отримують зарплати, нижчі середньої: інфографіка

      Євро також подорожчав: купували за 26,52 гривні (+5 копійок), а продавали по 26,88 гривні (+6 копійок).

      Готівковий курс валют у Києві 27 лютого такий:

      • долар – 24,40 гривні (купівля) і 24,50 гривні (продаж);
      • євро – 26,60 гривні (купівля) і 26,75 гривні (продаж).

      За курсом валют від НБУ 27 лютого долар подорожчав на 12 копійок і коштував 24,65 гривні. Євро додав у ціні 20 копійок і коштував 26,80 гривні.

      Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

      На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав стрімко набирати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар поступово росте.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Цікаве: Скільки заробляють фрілансери в Україні

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Теги: Новини України Долар-Гривня Гривня Курси валют Євро Долар Валюта
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