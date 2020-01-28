20:40
28 січ 2020
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      техно lifestyle Здоровʼя спорт дизайн Афіша Інвестиції auto Освіта Likar logo-afisha покер
      more
      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Робоча поза Лукашенка. Рецидив Поклонської
      Вєсті Кремля
      12:48, сьогодні
      Вєсті.UA: Зустріч з Богданом за 5 тисяч. Незламний Аваков
      Вєсті.UA
      10:34, сьогодні
      Як провертають зухвалу земельну аферу з фальшивими посвідченнями учасників АТО: розслідування
      ЦРУ
      09:00, 30 жовтня 2019
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Від культу до перегонів на лафетах
      Згадати все
      00:57, 25 липня 2019
      24 Канал Новини Новини України
      КОРОНАВІРУС 2020 ЗАГИНУВ КОБІ БРАЯНТ

      Готівковий курс валют 28 січня: євро і долар подорожчали ще більше

      363 Читать новость на русском
      Готівковий курс валют 28 січня в Україні / GettyImages

      Курс гривні щодо євро та долара 28 січня на готівковому ринку впав на понад 15 копійок.

      Долар у вівторок купували за 24,48 гривні (на 16 копійок дорожче, ніж у понеділок), а продавали по 24,75 гривні (+15 копійок), свідчать дані сайту finance.ua.

      Важливо: Єврооблігації: шо це таке і чи вигідні вони Україні

      Євро подорожчав на 16 копійок: його купували за 26,90 гривні, а продавали по 27,30 гривні.

      За курсом валют від НБУ 28 січня долар подорожчав на 27 копійок, його ціна виросла до 24,60 гривні. Євро додав у ціні 28 копійок і коштував 27,12 гривні.

      Зверніть увагу! У бюджеті-2020 закладений прогноз курсу долара на рівні 27 гривень.

      На готівковому ринку у 2019 році долар найбільше коштував у середині січня – 28,33 гривні. З цього часу він постійно падав, і на початку березня опустився до 26,57 гривні. Протягом березня-квітня спостерігалися стрибки долара – нижче чи вище 27 гривень. Після президентських виборів американська валюта стрімко падала, втрачаючи щодня по 5-15 копійок. Долар почав стрімко набирати в ціні наприкінці 2019 року, набравши за три дні 1,5 гривні. Від початку 2020 року долар стрибає то вгору, то вниз.

      Подібна ситуація з євро. Піковий період припав на середину січня 2019 року – 10 числа євро коштував 32,65 гривні. До середини березня європейська валюта впала до 30 гривень. Потім був незначний стрибок, а після виборів гривня впевнено зміцнювалася. Євро значно подорожчав, як і долар, наприкінці грудня 2019 року. Нагадаємо, абсолютний антирекорд був у лютому 2015 року – 37,35 гривні/євро.

      Цікаво знати: Що вплине на фінансовий ринок цього тижня: топ подій

      Чому долар "стрибає"? Курс гривні в Україні гнучкий. НБУ сьогодні не відповідає за курс валют і штучно не підтримує його. Завданням Нацбанку є досягнення низької стабільної інфляції. Що ж до стрибків долара, НБУ в основному пояснює їх сезонністю гривні, оскільки ми – аграрна країна. Коли аграрний сектор закуповує валюту – провокує попит, а отже – і зростання курсу. Відповідно, після того, як аграрники зароблять гроші та продадуть зароблену валюту – створять пропозицію, курс знижується. Детальніше читайте у статті: Чому дорожчає валюта та що варто знати, щоб спокійно жити.

      Курс валют
      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

      Коли в Україні випаде сніг: прогноз
      сьогодні
      18769
      Автор: Олег Терещенко
      Теги: Новини України Євро Валюта Курси валют Долар-Гривня Долар Гривня
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      сьогодні , 19:00 Книги о Второй мировой и Холокосте, которые вы должны прочитать
      Блоги 113
      сьогодні , 17:00 Фриланс та "білі" вакансії: як може змінитися закон "Про працю"
      Блоги 238
      сьогодні , 08:32 Профілактика грипу та ГРВІ у вагітних
      1003
      22 січня , 10:12 Український десант на Всесвітній серії покеру
      230
      сьогодні , 16:00 Інтерв'ю з Брією Блессінг: Я думала, що вже не вийду заміж
      Юлія Девда 1693
      Новини
      Більше новин

      Читай новини навіть без інтернету

      Завантажити

      Читай новини навіть без інтернету

      Залиште відгук