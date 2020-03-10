Курс гривні в обмінниках впав до рівня серпня 2019 року

10 березня в обмінних пунктах України валюта подорожчала і досягла того рівня, який був у серпні 2019 року. Так, купити долар у середньому можна за 25,3 гривні і за 25,8 – продати.

На "сірому" готівковому ринку вранці у вівторок долар дорівнює близько 25,3 гривні при купівлі за одиницю і 25,8 гривні за долар – продаж, передає Інтерфакс.

Важливо Курс валют на 10 березня: долар і євро суттєво подорожчали

Банки також знизили курс гривні в своїх касах і при онлайн-обміні.

Альфа-Банк вранці у вівторок встановив курс 25 – 26 гривні за долар (купівля – продаж);

Банк Креді – Агріколь – 25–25,9 гривні за долар;

Приватбанк – 24,9 – 25,78 гривні за долар;

Монобанк – 25,01 – 25,76 гривні за долар.

У той же час ряд банків на своїх сайтах вранці у вівторок котирували гривню істотно дорожче:

Ощадбанк – 24,5 – 25,1 гривні за долар;

Райффайзен банк Аваль – 24,7 – 25,15 гривні за долар;

ОТП Банк – 24, 9 – 25,3 гривні за долар.

Який курс заклав Нацбанк

Національний регулятор встановив, що у вівторок за американський долар доведеться заплатити 24 гривні 92 копійки. Таким чином вартість долара зросла одразу на 18 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 6 березня.

Натомість за один євро у вівторок, 10 березня, доведеться викласти 28 гривень 23 копійки. Таким чином курс гривні щодо головної валюти Євросоюзу суттєво змінився – євро зросло на 54 копійк

Курс долара і євро в обмінниках

Хоч Нацбанк офіційно знизив гривню, різниця в обмінниках суттєва. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

Київ

Купити долар можна за ціною від 25,3 гривні до 26,2 гривень за одиницю. Продати – за 25,5 – 26,9 гривні.

Євро можна придбати за 27,7 – 28,4 гривні, а продати – 28,3 – 29,05.

Львів

Долар можна купити за 25,2, – 25,6 гривні, а продати – за 25,4 – 25,7 гривні.

Покупка євро обійдеться у 28,3 – 28,5 гривні, а продаж – у 28,3 – 28,8 гривні.

Одеса

Купити долар можна за ціною 25 – 25,2 гривні за одиницю. Продати – за 25,5 гривні.

Євро у ціні також низьке. Купити можна за 28,3 – 29,4 гривні, а продати – за 26,4 гривні.