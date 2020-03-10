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      Курс гривні в обмінниках впав до рівня серпня 2019 року

      - Читать новость на русском
      Готівковий курс валют в обмінниках зріс / фото 24 каналу

      10 березня в обмінних пунктах України валюта подорожчала і досягла того рівня, який був у серпні 2019 року. Так, купити долар у середньому можна за 25,3 гривні і за 25,8 – продати.

      На "сірому" готівковому ринку вранці у вівторок долар дорівнює близько 25,3 гривні при купівлі за одиницю і 25,8 гривні за долар – продаж, передає Інтерфакс

      Важливо Курс валют на 10 березня: долар і євро суттєво подорожчали

      Банки також знизили курс гривні в своїх касах і при онлайн-обміні.

      • Альфа-Банк вранці у вівторок встановив курс 25 – 26 гривні за долар (купівля – продаж);
      • Банк Креді – Агріколь – 25–25,9 гривні за долар;
      • Приватбанк – 24,9 – 25,78 гривні за долар;
      • Монобанк – 25,01 – 25,76 гривні за долар. 

      У той же час ряд банків на своїх сайтах вранці у вівторок котирували гривню істотно дорожче:

      • Ощадбанк – 24,5 – 25,1 гривні за долар;
      • Райффайзен банк Аваль – 24,7 – 25,15 гривні за долар;
      • ОТП Банк – 24, 9 – 25,3 гривні за долар.

      Який курс заклав Нацбанк

      Національний регулятор встановив, що у вівторок за американський долар доведеться заплатити 24 гривні 92 копійки. Таким чином вартість долара зросла одразу на 18 копійок, якщо порівнювати з попереднім банківським днем – 6 березня.

      Натомість за один євро у вівторок, 10 березня, доведеться викласти 28 гривень 23 копійки. Таким чином курс гривні щодо головної валюти Євросоюзу суттєво змінився – євро зросло на 54 копійк

      Курс долара і євро в обмінниках

      Хоч Нацбанк офіційно знизив гривню, різниця в обмінниках суттєва. Про це свідчать дані сайту "Мінфін".

      • Київ

      Купити долар можна за ціною від 25,3 гривні до 26,2 гривень за одиницю. Продати – за 25,5 – 26,9 гривні.

      Євро можна придбати за 27,7 – 28,4 гривні, а продати – 28,3 – 29,05.

      • Львів

      Долар можна купити за 25,2, – 25,6 гривні, а продати – за 25,4 – 25,7 гривні.

      Покупка євро обійдеться у 28,3 – 28,5 гривні, а продаж – у 28,3 – 28,8 гривні.

      • Одеса

      Купити долар можна за ціною 25 – 25,2 гривні за одиницю. Продати – за 25,5 гривні.

      Євро у ціні також низьке. Купити можна за 28,3 – 29,4 гривні, а продати – за 26,4 гривні.

      Курс долара, євро
      Середньорічний курс гривні щодо долара за Інфографіка 24 каналу
       

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      Автор: Вероніка Климська
      Теги: Новини України Курси валют
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