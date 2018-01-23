Готові у Росії забрати техніку разом із Кримом, – Мамчур

Зараз невідомо, в якому стані перебуває військова техніка з Криму, яку Росія хоче передати Україні. Крім того, нічого не було сказано про зенітно-ракетні комплекси, які там залишилися. Відтак, такий "дарунок" з боку Кремля взагалі є непотрібним, оскільки жодним чином не посилить міць української армії.

Таку думку висловив полковник Збройних сил України і нардеп від Блоку Петра Порошенка Юлій Мамчур, передає "Гордон".

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"У Путіна незабаром вибори, тому він намагається зобразити із себе миротворця", – підкреслює військовий, який був одним із безпосередніх свідків анексії Криму.

За його словами, українська техніка, якою у 2014 році незаконно заволоділа Росія, була справною.

"Зрозуміло, що чотири роки її ніхто не обслуговував. Тому невідомо, що з нею сталося за цей час. На мою думку, нам ці подачки не є потрібними. Мені подобається відповідь прем'єр-міністра, що ми готові забрати цю техніку разом із Кримом. А далі вже самі розберемося, у якому вона стані. Тобто я б техніки з Криму не забирав. Вона навряд чи істотно поліпшить стан нашого флоту й авіації", – зауважив він.

Крім того, Мамчук розповів, скільки та яка саме українська техніка залишилася у Криму після окупації півострова.

"Нам удалося вивезти на материк 50 літаків. На півострові залишилося ще 12. На той час вони були в гарному стані. Однак росіяни накидали туди каміння, порізали тросове електричне устатковання, загалом, пошкодили техніку. Те саме стосується і кораблів – вони теж у 2014 році були в задовільному стані і могли виконувати певні завдання. До речі, нічого не було сказано про наші зенітно-ракетні комплекси, які там залишилися", – додав полковник.

Нагадаємо, 11 січня під час зустрічі з російськими журналістами президент Росії Володимир Путін заявив, що Кремль готовий повернути українську військову техніку з окупованого Криму.