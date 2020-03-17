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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 КОРОНАВІРУС COVID-19 ІРИНА ВЕНЕДІКТОВА
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      Готовність до коронавірусу: яка ситуація з медобладнання та ліками в Україні

      -
      Яка ситуація з медобладнання та ліками в Україні / news.liga.net

      Україна веде перемовини з українськими та міжнародними партнерами щодо постачання медичного обладнання і засобів для лікування коронавірусу. Допомоги просять і у бізнесу. В області доставлятимуть все необхідне.

      Про готовність України у випадку потреби лікувати інфікованих коронавірусом повідомив на позачерговому засіданні Ради прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

      Зверніть увагу Рада ухвалила законопроєкт щодо протидії коронавірусу: текст

      Ми домовились про імпорт. Ведемо перемовини з міжнародними партнерами щодо пошуку необхідної кількості обладнання, засобів індивідуального захисту, ліків,
      – зазначив Шмигаль.

      За його словами, вже є перші домовленості, вони доволі масштабні.

      Крім того, вже цього тижня будуть завозити обладнання та засоби індивідуального захисту. Раніше в області вже передали 10 мільйонів масок, обладнання, зокрема апарати штучної вентиляції легенів.

      Провели зустрічі з асоціаціями, з представниками мереж аптек. Планують підписати меморандум. У ньому обумовлять ціни, обсяги та умови спільної роботи.

      Також в уряді очікують, що з допомогою долучаться українські бізнесмени.

      Основне про карантин в Україні

      • В Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.
      • Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
      • 16 березня Україна закрила кордон для іноземців, а з 17 березня припинять авіасполучення.
      • Припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.
      • З 17 березня не працюватиме метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
      • Наразі в Україні зафіксували 7 випадків зараження коронавірусом.

      Коронавірус обмеження
      Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Наталія Пристанська
      Теги: Денис Шмигаль Верховна Рада Кабінет Міністрів України Карантин в Україні 2020 Коронавірус в Україні Лікування Новини України
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