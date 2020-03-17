Готовність до коронавірусу: яка ситуація з медобладнання та ліками в Україні
Україна веде перемовини з українськими та міжнародними партнерами щодо постачання медичного обладнання і засобів для лікування коронавірусу. Допомоги просять і у бізнесу. В області доставлятимуть все необхідне.
Про готовність України у випадку потреби лікувати інфікованих коронавірусом повідомив на позачерговому засіданні Ради прем’єр-міністр Денис Шмигаль.
Зверніть увагу Рада ухвалила законопроєкт щодо протидії коронавірусу: текст
Ми домовились про імпорт. Ведемо перемовини з міжнародними партнерами щодо пошуку необхідної кількості обладнання, засобів індивідуального захисту, ліків,
– зазначив Шмигаль.
За його словами, вже є перші домовленості, вони доволі масштабні.
Крім того, вже цього тижня будуть завозити обладнання та засоби індивідуального захисту. Раніше в області вже передали 10 мільйонів масок, обладнання, зокрема апарати штучної вентиляції легенів.
Провели зустрічі з асоціаціями, з представниками мереж аптек. Планують підписати меморандум. У ньому обумовлять ціни, обсяги та умови спільної роботи.
Також в уряді очікують, що з допомогою долучаться українські бізнесмени.
Основне про карантин в Україні
- В Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.
- Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.
- 16 березня Україна закрила кордон для іноземців, а з 17 березня припинять авіасполучення.
- Припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.
- З 17 березня не працюватиме метро у Києві, Харкові та Дніпрі.
- Наразі в Україні зафіксували 7 випадків зараження коронавірусом.
Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 каналу