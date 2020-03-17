Готовність до коронавірусу: яка ситуація з медобладнання та ліками в Україні

Україна веде перемовини з українськими та міжнародними партнерами щодо постачання медичного обладнання і засобів для лікування коронавірусу. Допомоги просять і у бізнесу. В області доставлятимуть все необхідне.

Про готовність України у випадку потреби лікувати інфікованих коронавірусом повідомив на позачерговому засіданні Ради прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

Зверніть увагу Рада ухвалила законопроєкт щодо протидії коронавірусу: текст

Ми домовились про імпорт. Ведемо перемовини з міжнародними партнерами щодо пошуку необхідної кількості обладнання, засобів індивідуального захисту, ліків,

– зазначив Шмигаль.

За його словами, вже є перші домовленості, вони доволі масштабні.

Крім того, вже цього тижня будуть завозити обладнання та засоби індивідуального захисту. Раніше в області вже передали 10 мільйонів масок, обладнання, зокрема апарати штучної вентиляції легенів.

Провели зустрічі з асоціаціями, з представниками мереж аптек. Планують підписати меморандум. У ньому обумовлять ціни, обсяги та умови спільної роботи.

Також в уряді очікують, що з допомогою долучаться українські бізнесмени.

Основне про карантин в Україні

В Україні по всій території оголосили карантин на три тижні – з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів.

– з 12 березня до 3 квітня 2020 року. Не працюватимуть навчальні заклади, не будуть проводити спортивні змагання за участі глядачів. Українцям рекомендують працювати дистанційно, уникати людних місць та не виходити на вулицю без потреби.

16 березня Україна закрила кордон для іноземців, а з 17 березня припинять авіасполучення .

Припиняються залізничні, авіа- та автобусні міжміські та міжобласні пасажирські перевезення.

З 17 березня не працюватиме метро у Києві, Харкові та Дніпрі.

у Києві, Харкові та Дніпрі. Наразі в Україні зафіксували 7 випадків зараження коронавірусом.



Які обмеження пропонують українцям через коронавірус / Інфографіка 24 каналу