Володимир Зеленський провів 12 серпня нараду з дипломатичною командою – Офісом президента і Міністерством закордонних справ. Також цього дня були доповіді військових щодо ситуації на фронті.

Про це повідомляє 24 Канал із посиланням на вечірнє звернення президента.

Що сказав Зеленський у вечірньому зверненні?

Готуємо певні кроки, щоб додатково мобілізувати партнерів. Хочу окремо відзначити наші домовленості з Нідерландами – це один з лідерів підтримки для України в Європі, і ми готуємо ще речі, які посилять нас. Зокрема це стосується дронів,

– сказав президент.

Також він повідомив, що були доповіді військових.

"Фронт, особливо Добропілля, Покровський напрямок. Зроблені там кроки, щоб виправити ситуацію, я вдячний кожному підрозділу, кожному нашому воїну, які зараз знищують окупанта. Позиції на Харківщині, на Запоріжжі, на Сумщині – всюди стараємось забезпечити Україні саме такий захист, як потрібно", – додав Зеленський.

Він подякував усім, хто залишається з Україною, воює, працює, допомагає.