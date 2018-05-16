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Говорити про всіх співробітників СБУ, як про корупціонерів, – це неправильно, – Трепак

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Екс-заступник голови СБУ Віктор Трепак
Екс-заступник голови СБУ Віктор Трепак / expres.ua

Дуже багато офіцерів СБУ зазначають, що їм соромно працювати в такій службі, яку вважають корупційною.

Про це повідомив екс-заступник голови СБУ Віктор Трепак у прямому ефірі 24 Каналу.

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За його словами, викорінити корупцію з Служби безпеки України дуже важко, адже всіх керівників департаментів і регіональних органів призначає своїм указом Президент України.

Не є таємницею, що є групи, які наближені до Порошенка і які завели туди своїх людей. Безумовно ті люди виконують всі їхні вказівки. Усі без виключення президенти намагалися поставити СБУ собі на службу,
– заявив Трепак.

Екс-заступник голови СБУ наголосив, що поряд з такими працівниками в СБУ є дуже багато розумних, патріотично налаштованих і здатних вирішувати ті завдання, які зараз стоять перед нашою країною.

Говорити про всіх співробітників СБУ, як про корупціонерів – це неправильно,
– запевнив Трепак.

Він також розповів, що СБУ завжди була орієнтована на Адміністрацію Президента, тому до виборів ніяких змін, напевне, не відбудеться. 

До слова, у Києві працівника Служби безпеки України підозрюють в отриманні хабара в розмірі 50 тисяч доларів. Відомо, що він отримав гроші від іноземців, але за що саме конкретно – наразі не повідомляють.

Теги: Новини України Корупція СБУ Адміністрація Президента
Джерело: 24 Канал
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