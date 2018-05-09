Пригоди СБУ на світовій арені: чи заслуговує українська спецслужба на зневагу західних колег

Всього за три тисячі доларів хабара Служба Безпеки України не буде розслідувати незаконне перебування іноземця в Києві. Навіть якщо він потенційний ФСБшник, терорист чи торговець людьми. Байдуже, аби хабарі справно носив.

Ви, мабуть, знаєте, що детективи НАБУ нещодавно взяли київського СБУшника на отриманні хабаря у 47 тисяч доларів. СБУшник, хабар — нічого нового скажете ви. Так то воно так, але ні. Цікавим є те, за що саме цей, пробачте на слові, охфіцер отримав хабар.

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Так от, посадовець Служби Безпеки воюючої України отримав 47 тисяч доларів за кришування іноземців, які незаконно перебували на території України. Тобто СБУшник знав, що іноземці перебувають у Києві за підробленими документами, але замість видворити їх з України, "лицар плаща і кинжала" запропонував нелегалам відкупитися і далі залишатися в країні. У воюючій країні. Дозволив за хабар СБУшник залишитися іноземцям з фальшивим документами.



Олександр Карамушко

Так би і було все добре і в СБУшника, і в іноземців, якби їх не хлопнули детективи НАБУ. Але чи цей СБУшник такий у системі один? Дуже сумнівно, зважаючи на його ж розповіді про частину хабаря для керівництва. У підсумку ми можемо лише здогадуватися, скільки ще іноземців з підробними документами спокійно діють в Києві, бо Служба Безпеки України кришує їх за хабарі.

Так само можемо лише здогадуватися, яка частина цих нелегалів є ФСБшниками, чи терористами, чи міжнародними торгівцями людьми, наркотиками, зброєю. Частині СБУ на це начхати. Головне – щоб хабарі справно приносили.

Ще зовсім трішки про це затримання. Воно є продовженням операції НАБУ по ламанню схеми незаконного отримання іноземцями українських документів. Розплутуючи корупційний клубок, детективи вийшли на першу заступницю голови Міграційної Служби, після чого спецоперацію було зірвано СБУшниками і Юрієм Луценко, які не лише затримали агентів НАБУ під прикриттям, а й оприлюднили їхні імена та документи з фото.

До речі, ще ніде і ніколи в світі генпрокурор і спецслужба не зривали антикорупційну операцію правоохоронного органу власної ж країни. Знаєте чому це трапилося в нас? Бо отримання українських документів (навіть за корупційного сприяння керівництва Міграційної служби) не можливе без Служби Безпеки України та Адміністрації Президента. Саме щоб убезпечити від Антикорупційного Бюро керівників СБУ і Адміністрації, Луценко і Грицак зганьбили Українську державу на весь світ.

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У цей момент, ви можете сказати: "Віталік, стоп-стоп, не перегинай палку. Світ тут до чого? Кому на Заході взагалі цікаво, що корупціонери продають українське громадянство за хабарі". Ви не повірите, всім цікаво — бо це питання їхньої безпеки, ядерної безпеки.

На жаль, у тій спецорерації НАБУ мало-хто помітив дуже важливий момент. На оперативному відео перша заступниця голови Міграційної служби Пімахова обіцяє за хабар надати українське громадянство іранцю. Для можливості реєстрації останнім української компанії.



Діна Пімахова

Справа у тому, що весь цивілізований світ обклав Іран санкціями, щоб зупинити його програму створення ядерної зброї. Ключовим елементом світових санкцій є обмеження активностей іранських компаній на західних ринках. Така спільна політика цивілізованого світу серйозно остудила голови гарячих іранських шейхів.

І тут найцікавіше. Світові санкції жодним чином не стосуються компаній, заснованих українськими громадянами іранського походження. Ось так, за смішні по іранських міркам 30 тисяч доларів хабара для українських чиновників, іранці могли обходити санкції, накладені на них усім цивілізованим світом.

Круто? А тепер уявіть ставлення західних спецслужб до українських колег, коли вони дізналися про цю історію. Особливо про те, що СБУ і Генпрокуратура зірвали операцію Антикорупційного бюро, яка мала схему закрити, а її авторів арештувати? Уявили? Отож.

Я б описав це ставлення словом "презирство" або "гидливість". Чи заслуговує вся Служба Безпеки України на таке ставлення? Однозначно ні. В СБУ працює багато гідних офіцерів, які інколи ціною власного життя захищають безпеку наших родин. Я особисто таких знаю.

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Уявіть, як важко цим справжнім офіцерам Служби Безпеки читати про описані вище дії їхніх так званих колег. У масі ж своїй українці не розрізняють, хто в СБУ бореться з терористами і ризикує життям на фронті, а хто за три тисячі доларів у Києві легалізує потенційних ФСБшників.

Давайте ж спробуємо розібратися, кого в СБУ треба усіма силами підтримувати, а кого — максимально швидко викинути на смітник історії. Я розділяю Службу на два умовних крила: військове і … кончене, ой пробачте, корупційне.

Військове крило займається контртерроризмом і контррозвідкою. Це офіцери, які проводять неймовірної складності операції і, повторюся, часом ціною власного життя захищають безпеку України. Ці хлопці і дівчата гідні якнайбільшої нашої підтримки і поваги.

А тепер про інше — корупційне крило СБУ. Ці ж, пробачте на слові, потвори згідно з повноваженнями займаються, ви тільки не смійтеся, боротьбою з корупцією та так званою економічною контррозвідкою. Так званою "економічною контррозвідкою", бо насправді це чистої води рейдерство, віджимання бізнесів, часто навіть примітивний рекет. Нічого спільного з протидією шпіонам ця діяльність не має.



СБУ

Описані вище схеми — активності саме цього корупційного крила СБУ. Час від часу корупційне крило СБУ паралізувало не лише діяльність окремих компаній, а й цілих сегментів економіки. Яскравим прикладом є нещодавній скандал навколо ринку зрідженого газу. Тоді комерційні СБУшники заблокували роботу кількох компаній-постачальників, встановивши монополію однієї фірми, пов’язаної за даними журналістів з Віктором Медведчуком.

Так, ви все вірно почули. Служба Безпеки України зачистила від українських компаній український ринок зрідженого газу для фірми, афілійованої з кумом Путіна.

Ще одна історія "геройств" корупційного крила СБУ. Свого часу економічна контррозвідка втручалася у державні закупівлі ліків для важкохворих українців. Як тільки Україна почала заощаджувати до 40% на закупівлі ліків через міжнародні організації, Служба безпеки Україна почала писати листи керівництву державу про необхідність "перегляду механізму" закупівель та викликати на допити членів робочих груп МОЗ.

До речі, дані в листах, направлених першим особам держави, корупційне крило відверто фальшувало. Мені досі цікаво, скільки ще листів від СБУ з неправдивими даними лягло на стіл керівниками держави. І скільки помилкових рішень на основі цих сфальшованих даних керівники держави ухвалили.

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Тепер давайте спробуємо розібратися у співвідношенні нормального, тобто військового крила СБУ до крила корупційного. Щоб зробити це, для початку розберемося з чисельністю СБУ взагалі. Як ви думаєте, спецслужба якої Європейської країни є найчисельнішою? Франції? Може Німеччини? Британії? Ні, друзі. Нашої. Я серйозно. Ще навіть до початку війни СБУ була найчисельнішою спецслужбою Європи. Щоправда це жодним чином не допомогло уникнути розгулу ФСБшинків Україною на початку війни.

Отже, станом на сьогодні Служба Безпеки України становить 31 тисячу співробітників. Наголошу, що мова йде лише про штатних співробітників. Друга за розміром спецслужба в Білорусі. Третя — британська. Ось її і візьмемо для порівняння. Загальна чисельність трьох спецслужб 56-ти мільйонної Великобританії — 11 тисяч співробітників. Тобто втричі менше ніж у 45-ти мільйонній Україні. Це при тому, що спецслужби Британції здійснюють, окрім внутрішньої розвідки (аналогічно СБУ), ще й розвідку зовнішню, плюс борються з організованою злочинністю.

То чому ж так виходить, що нормальні спецслужби роблять втричі більше роботи втричі меншою кількістю людей? Ще й в мерзенні корупційні скандали не вліпають. Ще й не є остогидлими для національного бізнесу. Не тому, що вони безгрішні цнотливі янголи. У спецслужбах загалом працюють ефективні, а не безгрішні — специфіка роботи така. Проте навіть далеко неянголи західних спецслужб не втрапляють в огидні скандали, на кшталт описаних вище СБУшних пригод.



Спецслужби Великобританії

Тому що вони просто не можуть. Спецслужби країн НАТО банально не займаються боротьбою з корупцією та економічними злочинами. Це не притаманні для спецслужб функції. В усьому цивілізованому світі таким замаються правоохоронні, а не розвідувальні органи.

І лише в пострадянських країнах спадкоємці КДБ мають повноваження неконтрольовано робити все, що їм заманеться, і втручатися в усе, що задається їм цікавим. Звичайно, частині співробітників СБУ цікавіше (ну і звичайно набагато безпечніше) віджимати бізнес і кришувати нелегалів, ніж воювати з ФСБешниками і терористами.

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Безперечно, Антикорупційне Бюро все частіше ловить корумпованих СБУшників. Але ж детективів НАБУ лише 250, а СБУшників — 31 тисяча! Та й сумний досвід доводить, що без Антикорупційного суду взяті на гарячому корупціонери отримають реальні строки.

Тож щоб системно вирішити проблему, потрібно усього лише забрати в Служби Безпеки України непритаманні їй функції: боротьбу з корупцією та право втручатися в бізнес. Відповідні правки до законопроекту про національну безпеку вже подані.

У разі їх ухвалення, корупційна частина СБУ припинить своє існування. Економічне та антикорупційне управління будуть ліквідовані. Звичайно, що корупціонери звідтіля злякаються приєднатися до колег, які воюють з ФСБшниками і терористами. Це ж реально небезпечна і тонка робота, а вони лише й уміють, що кришувати, красти і розкошувати.

Тож весь цей корупційний баласт просто вилетить зі Служби Безпеки України. Вивільнений ресурс передадуть справжнім офіцерам СБУ, які займаються контрозвідкою та контртероризмом. Мова йде про сотні мільйонів бюджетних гривень, незліченні оперативно-технічні ресурси, можливість найняти тисячі нових, гідних і професійних співробітників.

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Усе це може відбутися найближчого місяця. Для цього народним депутатам потрібно підтримати сім маленьких правочок. Нічого складного, правки вже подано. Якщо ж вони цього не зроблять, це зробить наступний склад Верховної Ради. А ми разом зробимо все можливе, щоб в нову Раду не потрапив жоден депутат, який підігрує корупційному крилу СБУ.