Ми контролюємо владу чи влада контролює нас?

Українці сприймають владу по-різному: одні вважають, що влада має опікуватися ними, інші кажуть, що ми самі маємо контролювати владу.

Ми українці сприймаємо владу так: як батьків, які мають про нас недолугих дбати, чи як найманих працівників, яких ми маємо контролювати.

52% українців вважають себе дорослими і не потребують піклування уряду про себе, як про дітей. Навпаки вони усвідомлюють себе керівниками, які контролюють владу. Решта – 33% українців вважають себе дітьми, про яких влада має турбуватися, як про дітей.



Кількість громадян, які очікують від влади батьківського піклування зросла на 7%

Очікувати, що представники влади такі як, наприклад, бурштиновий депутат Розенблат чи друг Порошенка – депутат Кононенко, «криша беркутівців» Аваков чи «відмазувальник» ТОП-корупціонерів Луценко, дбатимуть про українців немає сенсу. Ніхто не буде дбати за вас і ваші родини, краще ніж ви самі. Владу, безвідносно її прізвища потрібно контролювати, як і будь-якого іншого найманого працівника.

Частина українців відчувають себе безсилими, щоб змінити щось у своєму життєвому становищі. Але ми маємо безліч прикладів реальних людей, яким вистачило сил, щоб кардинально змінити своє життя.

Хочу розповісти людям реальну історію про свого друга. Він споживав тяжкі наркотики з 13 до 22 років. Потрапив за грати ще неповнолітнім. Відсидів майже десять років. Вийшов з тюрми хворим одночасно на СНІД, гепатит і туберкульоз.

Ті хто відчувають себе безсилим змінити своє життя, скажіть, у цього хлопця стартові умови були точно важчими ніж ваші. Зараз в мого друга чудова дружина, двоє дітей, він очолює найбільшу пацієнтську спільноту в країні, яка під його лідерством рятує без перебільшення сотні тисяч українців.

І якщо ви раптом думаєте, що мій друг – виключення, то вам треба зайти до нього в офіс. Половину його команди складається з людей зі схожими далеко не райдужними історіями. Знаєте, чому вони з самого дна (глибину якого більшість з нас навіть не уявляє) видерлися в більше, ніж успішне життя? Бо після усіх своїх помилок, вони зрозуміли, що ніхто, окрім них самих, нічого у їх житті не змінить. Тим більше влада.

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Це правда, що людям старшим 56 років направду важко покращити своє життя. І з цим важко сперечатися. Проте 21% молоді, яка переконана у безсилості покращити власне життя – це, пробачте, самодурство, яке заважає цій молоді набагато більше від навіть неадекватної влади.

Є об’єктивні проблеми, викликані впершу чергу неадекватними діями чи бездіяльністю влади. 87% українців вважають економічна невизначеність є загрозою для нашого способу життя. І з цим важко не погодитися.

Принагідно нагадаю, що Порошенко і стара політична еліта готові відправити гривню в піке, аби лише не створювати антикорупційного суду, без якого МВФ і ЄС не продовжать підтримку України.

У різних регіонах кількість українців, які підтримують приєднання України до ЄС, відрізняється. Захід і Центр країни кінцево визначилися. Спеціально для українців, які підтримують приєднання до Європейського Союзу зацитую документ про Україну, підготовлений 13-ма країнами членам ЄС:



“Ключ до успішного реформування та припливу іноземних інвестицій – це боротьба з корупцією. Важливе значення має створення незалежного Антикорупційного суду(АКС). Венеціанська комісія надала рекомендації щодо створення АКС, і Україна повинна їх виконати”, – зазначено в документі, підготопленому для України 13 країнами-членам ЄС.

Принагідно наголошу, що Порошенко і стара політична еліти готові перекреслити наші прагнення стати частиною ЄС, аби лише не створювати Антикорупційний суд.

А тепер – найцікавіша частина: наше з вами ставлення до сьогоднішніх політичних партій. За минулі півроку кількість українців, які ставляться негативно до всіх партій, зросла на 15%. Негативна оцінка політичної еліти об’єднала всі регіони України. Це ж треба було постаратися, щоб отримати таку оцінку від цілої країни.

Лідери недовіри – блок Петра Порошенка та Народний фронт.



Лідер недовіри українців – Блок Петра Порошенка

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Обидві партії дуже старалися і заслужили на відповідне ставлення. Це вирок старій політичній еліті. На який вона повністю заслужила. Окремі партії можуть посприяти зміні статистики в позитивну сторону, але для цього їм потрібно показати свою відмінність від БПП, Народного Фронту та дедалі сильніших популістів. Для нової політичної еліти – це унікальний шанс. Шанс не просто показати себе, а здобути усю повноту влади.

Сподіваюся, що нова політична еліта цим шансом скористається. Це в інтересах всієї країни.