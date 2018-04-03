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ГПУ оголосила підозру активістові Майдану Бубенчику, який стріляв по "Беркуту"

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ГПУ оголосила підозру Іванові Бубенчику
ГПУ оголосила підозру Іванові Бубенчику / Громадське

Генпрокуратура оголосила про підозру у скоєнні злочину активістові Майдану Івану Бубенчику, який розповів, що вбив двох правоохоронців 20 лютого 2014 року. Тепер Печерський суд Києва повинен обрати Бубенчику запобіжний захід.

Про це повідомляє "Українська правда" із посиланням на начальника управління спецрозслідувань ГПУ Сергія Горбатюка.

Зазначимо, раніше стало відомо, що на Львівщині затримали та доставили до Печерського райсуду Києва активіста Майдану Івана Бубенчика, який зізнався, що 20 лютого 2014 року в Києві стріляв із консерваторії по силовиках.

Горбатюк пояснив, що у зв'язку з неодноразовими неявками Бубенчика на допит, було схвалено рішення про примусовий привід чоловіка до слідчого для проведення слідчих дій.

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Він був доставлений, йому повідомили про підозру і звернулися до суду з клопотанням про обрання запобіжного заходу. Суд має приймати рішення. Нашого рішення щодо його затримання не було,
– розповів начальник управління спецрозслідувань ГПУ.

"Вони зі слідчим поїхали до суду", – додав він.

Горбатюк уточнив, що засідання має відбутися у найближчі години. Він також зазначив, що Бубенчика підозрюють у посяганні на життя працівника правоохоронних органів – вбивстві двох правоохоронців.

Відповідаючи на питання про іншого підозрюваного, якому в лютому оголосили підозру, після чого він не з'явився до суду про обрання запобіжного заходу і втік, Горбатюк зазначив, що "справа Бубенчика пов'язана з тим же епізодом".

Хто такий Іван Бубенчик? Був активістом 9-ї сотні Самооборони Майдану, з якої пізніше вийшов. У фільмі "Злам" – першому з циклу розслідувань "Слідами революції", – Бубенчик заявив, що 20 лютого 2014 року стріляв у силовиків з консерваторії. За словами активіста, таким чином він сподівався змусити підрозділи "Беркуту" та Внутрішніх військ відступити з площі. Після виходу фільму Генпрокуратура допитала Бубенчика як свідка, а також провела обшук у його помешканні.

Теги: Новини України Євромайдан Беркут Новини Києва Кримінальні новини ГПУ Печерський суд Києва Жертви
Джерело: 24 Канал
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