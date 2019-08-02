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      ГПУ викликає на допит голову Державної судової адміністрації

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      ГПУ продовжує справу проти ОАСК
      ГПУ продовжує справу проти ОАСК / Ілюстративне фото

      Зеновія Холоднюка, голову Державної судової адміністрації України, викликає на допит на 9 серпня Генеральна прокуратура.

      Управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури хоче бачити Зеновія Холоднюка як свідка у справі про можливе втручання суддів Окружного адмінсуду Києва в діяльність державних органів. Відповідну інформацію розмістили на сайті ГПУ.

      Читайте також: Загроза незалежності судової системи: 11 суддів Окружного адмінсуду Києва поскаржилися до ВРП

      Зеновій Холоднюк очолює Державну судову адміністрацію України з 25 квітня 2014 року. У січні 2019 року Вища рада правосуддя призначила конкурс на посаду ДСА, але Холоднюк відмовився її покинути. На його думку, таке рішення ВРП не відповідає закону "Про державну службу України". 

      Холоднюк
      Зеновій Холоднюк, голова Державної судової адміністрації України

      Для захисту своєї точки зору Холоднюк навіть подав до суду, до Окружного адмінсуду Києва, і той став на бік голови ДСА.

      Державна судова адміністрація є державним органом у системі правосуддя, який здійснює організаційне та фінансове забезпечення діяльності органів судової влади.

      Про яку справу ГПУ мовиться?

      26 липня НАБУ та ГПУ здійснили обшуки в Окружному адміністративному суді Києва в рамках розслідування можливого скоєння кримінальних злочинів головою суду Павлом Вовком та окремими суддями.

      За даними слідчих, вони організували схему створення штучних перешкод в роботі Вищої кваліфікаційної комісії суддів, щоб уникати обов’язкового кваліфікаційного оцінювання.

      У правоохоронців є докази – аудіо, на якому начебто глава ОАСК Павло Вовк дає вказівки адвокатам і суддям "вирішувати питання" з Вищою кваліфікаційною комісією суддів. 

      Генеральна прокуратура викликає на 2 серпня голову Окружного адміністративного суду Києва Павла Вовка, суддів Аблова, Погрібніченка та Шепітка. Згідно з даними сайту ГПУ, цим особам планують вручити підозри.

      Раніше уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова отримала виклик на допит до ГПУ.

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      Теги: Новини України Вища рада правосуддя Судді ГПУ Окружний адміністративний суд Києва
      Джерело: 24 канал
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