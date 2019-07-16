ГПУ викликає Портнова: деталі

Генеральна прокуратура України викликала екс-заступника глави адміністрації президента-втікача Януковича Андрія Портнова. Останній має надати свідчення у справі про вбивства на Майдані у період листопада 2013 – лютого 2014 року.

Екс-заступника голови адміністрації Януковича викликають у статусі свідка, зазначається у повістці Генеральної прокуратури.

Цікаво: Активіст Стерненко подає до суду на Портнова та NewsOne

Андрій Портнов повинен 19 липня 2019 року з'явитись до управління спеціальних розслідувань Генеральної прокуратури України як свідок у справі про зловживання владою та злочинне перешкоджання Євромайдану.

Хто такий Андрій Портнов?Андрій Портнов – юрист, який працював на команду президента-втікача Віктора Януковича. Портнов займався питаннями судової вертикалі і переписуванням Кримінально-процесуального кодексу. Саме він був розробником скандальних "диктаторських законів" від 16 січня 2014 року, які обмежували конституційні права громадян України і були направлені проти Євромайдану.



Після Революції гідності чиновник виїхав до Росіі, а згодом переїхав до Австрії. У 2015 році ГПУ розпочала кримінальне провадження проти Андрія Портнова щодо присвоєння, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем та зловживання владою або службовим становищем.



Також Портнов перебував під санкціями ЄС, але його вилучили із санкційного списку, коли він виграв у судовій справі "Портнов проти Ради ЄС".