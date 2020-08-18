Лукашенко довго торгував лояльністю. Він продавав лояльність Москві в обмін за економічний ресурс, при цьому шантажуючи Кремль загрозою піти на Захід. Далі – оригінал російською.

Запад и Минск

Лукашенко кокетничал с Западом, делая вид, что готов к объятиям. Западные лидеры были готовы его обнять. Даже если он гнобит свое общество. Главное – оттянуть Беларусь от России. Этот батька – гений геополитики!

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С конца 2019 года в отношениях между Минском и Западом началась оттепель. Брюссель и Лукашенко распирало от дружеских чувств. В феврале в Минск прибыл госсекретарь Майк Помпео разморозить отношения США с Беларусью.

Запад был нужен Лукашенко не только для шантажа Путина. Ему стали нужны деньги, когда Москве надоело его содержать. А он обходится дорого. Россия в разные годы субсидировала от 11 до 27% белорусского бюджета.

Судя по первой реакции ЕС и США на узурпацию батькой власти, все могло завершиться тем, что западные лидеры высказали бы свои "сожаления" по поводу грязных белорусских выборов. После паузы диалог с Лукашенко был бы продолжен. Ведь сколько усилий было потрачено на его приручение.

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Но озверевший батька, отдавший мирное население на растерзание карателям, заставил западное общество содрогнуться, а западный истэблишмент заговорить жестче. Лукашенко из партнера европейцев стал для них Белорусским Мясником.

Балтийско-нордический блок государств (Дания, Эстония, Финляндия, Исландия, Латвия, Литва, Норвегия и Швеция) вместе с Германией потребовали коллективного ответа ЕС на события в Беларуси. О том, что такой ответ последует, стало очевидно, когда канцлер Меркель и глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвали к санкциям против тех, "кто нарушил права личности в Беларуси". Обе выступили за санкции перед чрезвычайным заседанием министров иностранных дел ЕС 14 августа, на котором должен был обсуждаться вопрос, определив его результат. Министры приняли решение о введении санкций против Лукашенко и его команды; юридические детали будут оглашены 25−26 августа на министерском форуме в Берлине.

Запад вряд ли пойдет на секторальные санкции и даже не из-за страха перед Москвой. Эти санкции могут привести к коллапсу белорусской экономики и ударят по населению. И кто будет вытаскивать Беларусь из пропасти?

Белорусская драма показывает, как ограничены возможности "коллективного Запада" сдержать репрессивный режим, если диктатор готов перейти все красные линии. Либеральные демократии не готовы взять на себя последствия жестких мер.

Беларусь для Запада стала тестом на способность к реализации потенциальной мощи.

Вот если либеральные демократии (пусть не все, а всего лишь несколько) признают в качестве легитимного президента Светлану Тихановскую – это одно. А если они продолжат призывать белорусов к национальному диалогу – это каша, выгодная Лукашенко. И показатель готовности к смелым решениям.

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Бацька проигравший

Между тем, не сумев подавить сопротивление силой, Лукашенко пытается выжить, предлагая компромисс. "Нам не нужна драка"; "Я хочу извиниться" со стороны лукашенковских подручных – это попытка успокоить общественную ярость. Но пролитая кровь и искалеченные граждане – зыбкая почва для примирения.

Лукашенко проиграл – даже если пока он не готов уйти.

Поражение делает его еще опаснее: у него не осталось поля маневра ни в самой Беларуси, ни в отношениях с Западом. Ему некуда отступать, а впереди только пропасть! Осталось надеяться на Россию, которая может бросить ему спасательный круг, либо утопить.

Но зачем Лукашенко Москве?

Во-первых, финансирование его режима – бремя для российского бюджета. Во-вторых, поддерживая узурпатора, Москва вряд ли укрепит в Беларуси пророссийские настроения. В-третьих, спасение Лукашенко подрывает шансы Путина нормализовать отношения с Западом. В-четвертых, с идеей Союзного государства придется распрощаться. Кремль вряд ли рискнет иметь в рамках одного государства население, которое лезет под пули. Да и как теперь белорусов загонишь в стойло?!

Лукашенко отныне не сможет удержать стабильность в своей стране. Москва получает под боком пороховую бочку. Кремль должен думать, как себя вести с человеком, укравшим власть и позволяющим себе кусать кремлевскую руку. Ослабевший и озверевший Лукашенко, потерявший поддержку народа, для Москвы – головная боль.

Нет, скажете вы. Кремль не позволит Лукашенко сгореть. Это было бы поддержкой народного протеста и ударом по системе единовластия (в России, конечно!). Это будет плохой месседж для евроазиатских коллег.

Что же, у Кремля сейчас три варианта действий. Первый: дать Беларуси отправить Лукашенко в отставку (значит под суд). Второй: помочь батьке, послав ему десант "зеленых человечков" (готов ли Кремль к изоляции России?). Третий – вывезти Лукашенко из Минска и поселить его рядом с Януковичем. У них есть, о чем побеседовать.

Создание условий для мирного ухода Лукашенко для Путина может стать способом не только предотвратить дестабилизацию, а возможно, и гражданскую войну в Беларуси. Это для Путина способ возвратиться в Клуб мировых держав, чем он сейчас озабочен. Пока батька не зальет Беларусь кровью и не возложит ответственность за кровь на Кремль.

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А пока мировому сообществу придется срочно решать вопрос о гуманитарной помощи беларусам – искалеченным, подвергшимся насилию, потерявшим работу. Ситуацию с изувеченным народом в Беларуси можно рассматривать, как гуманитарную катастрофу. А он? Он проиграл. И, кажется, он это понял.