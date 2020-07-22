РФ перебуває на порозі істотних змін. Про це говорять зараз як місцеві спостерігачі, так і міжнародні фахівці. Всі вони бачать, що рейтинг підтримки Путіна мляво висить в районі 20%, і що ніяких можливостей підвищити його немає. Крім того, по всій Росії пішли локальні антипутінські процеси, здатні швидко злитися в один національний і позбавити цю країну від диктатора.

Шаман

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Одна из таких историй – это, конечно, поход якутского шамана Александра Габышева на Москву с целью изгнания Владимира Путина в ад. Напомню, что Габышев называет президента РФ демоном, которого надо оправить назад, в преисподнюю.

Дважды Габышев выходил в свой поход, дважды его останавливали присланные по приказу Путина силовики. Ну а 12 мая его насильно поместили в психиатрическую лечебницу по фальшивому диагнозу. Это произошло перед крайне важными для Владимира Путина событиями – военным парадом в Москве и голосованием по его "обнулению". Президент России очень боялся, что шаман своим колдовством испортит ему какой-то из этих праздников, если не оба сразу.

Когда же парад состоялся, а голосование завершилось, Кремль, видимо, принял решение отпустить Габышева, чтобы избавиться от обвинений в использовании карательной психиатрии. Таким образом, очередная врачебная экспертиза, которую провели в Якутском психо-невралогическом диспансере, признала Габышева совершенно здоровым, после чего его немедленно отпустили.

Сам шаман пока не говорит, собирается ли он снова отправиться в пеший поход на Москву. Я думаю, что в этом его судьба, поэтому у него просто нет другого выхода. Он должен идти. Но с другой стороны, в дурдоме его могли запугать, обколость какой-то дрянью, заставить подписать какие-то документы или как-то еще надавить на него. Поэтому я бы не удивился, если Габышев сейчас на некоторое время решит остаться дома и отойти от своего "полета над гнездом кукушки".



Шаман Габышев / Скриншот с программы

Впрочем, как бы ни сложилась его дальнейшая судьба, одно дело он уже точно сделал. Еще в мае текущего года Габышев предсказал, что в июле в России начнутся массовые выступления людей против власти и против Путина. А в перспективе эти волнения приведут к смене режима. Собственно, что-то подобное мы уже видим в Хабаровске.

Хабаровск

Через неделю после голосовния по путинскому обнулению в Хабаровске был арестован популярный местный губернатор Сергей Фургал. Его обвинили в том, что в 15 лет назад он якобы организовал убийство нескольких человек. Однако доказательств этого преступления никто людям не показал. Более того, Фургала почему-то отвезли судить в Москву, подальше от региона, где он жил, работал и вроде как убивал людей.

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Это абсолютно хамское действие Москвы вызвало возмущение местных жителей, которые 11 июля вышли на гигантский митинг протеста – около 60 тысяч человек, это почти 10% населения Хабаровска. Поскольку Путин никак не отреагировал на этот митинг, а его пропагандисты лишь оскорбляли его участников, то в следующую субботу, 18 июля, на улицы города вышли уже 80 тысяч человек. Они еще раз потребовали, чтобы Фургала вернули в Харабовск, чтобы суд над ним шел в родном городе и в открытом режиме.



Задержание Фургала / Фото dvnovosti.ru



Протесты в Хабаровске / Фото со штаба Навального

Власть, конечно, не может на это пойти, так как никаких доказательств причастности Фургала к убийствам у нее нет. Дело там полностью высосано из пальца. Вместо этого Путин прислал Хабаровск своего наместника гауляйтера – депутата Госдумы от партии ЛДПР Михаила Дегтягерва. Это уже было прямое оскорбление жителей Хабаровска. Дело в том, что этот человек никода в своей жизни ничем не руководил, никаких решений не принимал, да и в Госдуму попал исключительно из-за своей связи с лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.

Присланный Путиным Дегтярев – это мужчина-проститутка, который долгие годы обслуживал Жириновского в сексуальном смысле, за что и получил место в парламенте. Фактически, Путин назначил шлюху Жириновского управлять Хабаровским краем и его жителями. Неудивительно, что члены ЛДПР в краевом парламенте начали массово выходить из этой партии, чтобы не ассоциироваться с ней у избирателей. Ну а местные жители пришли к зданию областной администрации на митинг протеста против губернатора с таким прошлым.



Михаил Дегтярев / Скриншот с программы

Тут важно еще и то, что Дегтярев не только торговал своим телом. Он просто дебил. В прямом смысле слова. В Думе он прославился тем, что хотел перекрасить московский Кремль в белый цвет, отменить доллары на территории РФ, ловить мигрантов на рынках спецотрядами полиции, а также другими абсолютно безумными идеями.

Вы знаете, говорящий попугай смотрелся бы на месте губернатора более достойно, чем это самый Дегтярев. Поэтому я ожидаю, что в следущую субботу, 25 июля, в Хабаровске на митинг протеста придут уже 100 тысяч человек. Кроме того, я надеюсь, что они придут уже с палатками и не уйдут с главной площади, начав там Майдан.

Уверен, что когда Путин увидит начало майдана в России, он обязательно исполнит все пожелания хабаровчан. Ну или натравит на них ОМОН. Если же там начнется силовое противостояние, то режим Путина точно начнет очень сильно качаться.

Я думаю, все помнят, что Янукович остался без надежды на выживание как раз тогда, когда он применил "Беркут" против безоружных студентов на Майдане. Если у Путина сдадут нервы, то в Хабаровске сейчас будет то же самое. Пророчество шамана Габышева исполнится. Кроме того, Хабаровск, похоже, будет не одинок.

Схиигумен Сергий

Своего рода духовным последователем шамана Габышева стал уральский схиигумен Сергий, который тоже восстал против Владимира Путина и его власти. По мнению Сергия, Путин работает на силы сатаны и антихриста, а потому должен сложить с себя полномочия и передать власть в России самому Сергию.



Схиигумен Сергий / Скриншот с программы

По сути дела, схимонах окончательно превратился в Его Воробейшество из книги и сериала "Игра престолов". Он собрался скинуть ныне существующую власть в России и самому стать православным аятоллой. На днях Сергий объявил "духовную войну" (пока лишь духовную) правительству России объявил сбор всех верных ему людей. А таковых, судя по всему, в стране довольно много – десятки тысяч как минимум.

Путин ничего с такой массой людей сделать не может. Особенно если эти люди хорошо мотивированы и не боятся смерти. А именно такие стронники у этого схиигумена. Сам он, кстати, уже заявил, что Хабаровск для Путина станет лишь первой ласточкой, и подобные восстания будут происходить и в других городах России. Сергий также намекнул, что свои люди у него есть и в Кремле, поэтому Путину лучше не дергаться и не совершать необдуманных поступков.

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Но самое главное – он уже назначил сбор верных ему людей на 1 августа. В недавней своей проповеди Сергий призвал всех своих сторонников в этот день выйти на улицы своих городов, чтобы показать, как их много. Вот это будет действительно интересно. Если у схиигумена наберется достаточно большая армия, то, я думаю, очень скоро эти люди вступят в прямое силовое противостояние с Владимиром Путиным и его миньонами.

Вот и это будет самая настоящая Игра престолов – с войсками, с тайной полицией, с шпионами, шаманами, проститутками, загадочными монахами. Август, правда, уже давно не самый страшный для России месяц, поэтому, я думаю, что все самое интересное начнется в сентябре.