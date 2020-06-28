У Львівській області 27 червня випали сильні дощі, подекуди град. Мешканці регіону у соцмережах опублікували наслідки негоди, серед яких і значні підтоплення вулиць та будинків.

Наслідками потужних злив, що поливали Західну Україну з середини червня, стали величезні повені, нагадує 24 канал. Особливо постраждали Закарпаття, Буковина та Івано-Франківська область.

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Негода зруйнувала чимало доріг, багато населених пунктів у регіонах заходу країни були затоплені. Відомо і про загибель щонайменше трьох людей. Є й такі, яких вважають зниклими безвісти.

Президент України Володимир Зеленський вже попросив міжнародних партнерів про допомогу у подоланні наслідків негоди.

27 червня мешканці Львівської області також публікували фото та відео негоди у своїх населених пунктах та острахом пишуть про ймовірні наслідки.

Негода на Львівщині: фото з соцмереж

Град у селі Трушевичі

Потоп у селі П'ятниця

Гроза у Львові

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