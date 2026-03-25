Росія зруйнувала греблю на Сіверському Дінці

Російські військові зруйнували греблю на Сіверському Дінці в районі Райгородка Донецької області, завдавши удару двома авіаційними бомбами у понеділок, 23 березня. Залишилися незначні запаси води.

Про це повідомив генеральний директор КП "Компанія Вода Донбасу" Ігор Новак у коментарі для Суспільне Донбас.

Дивіться також Зачистили Міньківку й зірвали плани ворога: ЗСУ пошили відео успішного контрнаступу на Донеччині

Яка ситуація з водою?

Ігор Новак пояснив журналістам, що внаслідок російського обстрілу було зруйновано гідровузол, тож тепер немає можливості наповнювати водозабори на Першому та Другому підйомах каналу Сіверський Донець.

Наразі води залишилось на два тижні. Тому у містах Донеччини будуть введені графіки подачі води. Також дуже просимо людей раціонально та економно використовувати воду,

– сказав він.

Раніше 24 березня фото пошкодженої гідроспоруди з’явилися в деяких телеграм-каналах. До цього проєкт розслідувань "Схеми" порівняв супутникові знімки за 22 і 23 березня, які свідчили про руйнування конструкції.



Кадри супутникових знімків дамби / "Донбас Реалії"

Дамба слугує для наповнення каналу Сіверський Донець-Донбас. Тут розташований водозабір всього каналу із Сіверського Дінця. Ворог раніше заявляв, що хоче захопити Слов'янськ для отримання цього водозабору.

Довідково. Восени 2022 року російська армія вже підривала греблю на Сіверському Дінцю після відступу з Лиману через успішний наступ українських військ, пізніше Україна відбудувала її за гроші донорів.

Що відбувається у Донецькій області?