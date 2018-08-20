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Греція вийшла з програми міжнародної фінансової допомоги

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Греція закінчила третю програму допомоги ESM
Греція закінчила третю програму допомоги ESM / mkd.mk

Греція успішно закінчила третю програму зовнішньої макрофінансової допомоги і вийшла з-під зовнішнього управління іноземних кредиторів, під яким вона перебувала з 2010 року.

Про це повідомляє агенція "ТАСС" з посиланням на заяву Європейського стабілізаційного механізму (ESM) – Стабілізаційного фонду єврозони опублікованому у понеділок.

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Греція офіційно завершила свою трирічну програму макрофінансової допомоги, надану ESM, реалізувавши успішний вихід, 
– йдеться в заяві.

У заяві також зазначено, що програма ESM може бути впевнено завершена без запуску нових додаткових програм порятунку, оскільки вперше з початку 2010 року Греція може "стояти на ногах".

Зокрема, у документі наголошується, що "це стало можливим завдяки надзвичайним зусиллям грецького народу, хорошій співпраці з чинним грецьким урядом і завдяки підтримці європейських партнерів через кредити та полегшення тягаря заборгованості".

Теги: Новини політики Греція Європа
Джерело: 24 Канал
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