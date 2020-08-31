На грецькому півострові Пелопоннес лісова пожежа досягла руїн давнього міста Мікени – об'єкта Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО. Рятувальникам вдалося взяти вогонь під контроль.

Екстрені служби заявили, що полум'я, яке дійшло максимально близько до каменів стародавнього поселення, більше не становить загрози для археологічної пам'ятки, повідомляє DW.

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Відвідувачів музею стародавнього міста евакуювали задля безпеки. Для ліквідації пожежі залучали авіацію.

За попередніми оцінками, вогонь не завдав шкоди археологічній пам'ятці. Однак експерти згодом проведуть експертизу наслідків пожежі.

Що відомо про давнє місто Мікени? У другому тисячолітті до нової ери було одним з центрів Мікенської цивілізації біля Середземного моря. Археологічні пам'ятки Мікени і Тиринфа з 1999 року є об'єктом Всесвітньої спадщини ЮНЕСКО.

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У Греції лісова пожежа дійшла до руїн стародавнього міста Мікени / Фото AFP



Рятувальникам вдалося взяти вогонь під контроль / Фото TANEA



Детально вплив вогню на давнє місто проаналізують під час експертизи / Фото Guardian

Пожежа досягла давнього міста Мікени: дивіться карту