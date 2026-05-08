У водах Греції виявили український надводний дрон Magura V5: розпочато розслідування

У водах Іонічного моря поблизу грецького острова Лефкада виявили український безекіпажний катер Magura V5. Після знахідки апарат передали береговій охороні Греції, яка вже розпочала офіційне розслідування.

Про це повідомляє eKathimerini.

Що відомо про Magura V5, що опинився у водах Греції?

Безпілотний катер, який пізніше був ідентифікований як Magura V5, помітили місцеві рибалки неподалік мису Дукато – плавзасіб перебував у прибережній печері. За їхніми словами, двигун БЕКа на той момент усе ще працював.

Темне судно з антенами та сучасними системами зв’язку одразу викликало підозри. Рибалки відбуксирували його до порту Василікі, після чого передали грецьким правоохоронцям.

Під час первинної перевірки з’ясувалося, що на борту були детонатори, однак вибухових речовин не виявили. Попри це, через потенційну небезпеку до операції залучали фахівців із розмінування.

Грецькі слідчі наразі розглядають кілька можливих версій появи катера в регіоні. Серед них – використання БЕКа для контрабанди наркотиків або ж його можливий зв’язок із підготовкою атак на судна так званого "тіньового флоту" Росії.

