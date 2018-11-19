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      Гриценко має відповісти за самостійні переговори з представниками РФ, – Борис Кушнірук

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      Анатолій Гриценко
      Анатолій Гриценко

      Кушнірук засудив участь Гриценка у "таємній мирній групі".

      Економіст-аналітик Борис Кушнірук, засудив мирний план Гриценка та активну участь екс-міністра оборони у спільній з "притомними росіянами" групі що опікується питаннями миру на Донбасі. Експерт вважає, що Гриценка варто притягнути до відповідальності за перебирання на себе функцій держави. Так жорстоко Кушнірук відреагував на відвертості політика в ефірі програми "PRIME:Скрипін" на телеканалі "ATR", де лідер партії "Громадянська позиція" і кандидат у президенти України Анатолій Гриценко пояснив свою участь у міжнародній громадській групі з врегулювання наслідків російської агресії проти України.

      "У США за це притягнули би до кримінальної відповідальності, бо ніхто не може перебирати на себе державні функції, у тому числі у питаннях зовнішніх зносин, якщо тільки не отримав пряму згоду державних органів. Такі кроки самі по собі можуть підривати зусилля тих, хто уповноважений державою на це. А у нас "справжній полковник" навіть не усвідомлює, чому це неприпустимо", – вважає Борис Кушнірук.

      В програмі Романа Скрипіна лідер "Громадянської позиції" Анатолій Гриценко підтвердив свою участь в роботі якоїсь таємної групи по розв’язанню проблеми припинення війни:

      "Крім офіційного каналу, який представлений державами і в якому задіяні, зокрема Курт Волкер та Владислав Сурков, є неофіційний формат, непублічний формат, до якого мене запросили від України як людину, що має досвід в сфері безпеки і міжнародної дипломатії. В групі представлені чотири сторони: Росія, Україна, Європа та США, але за спільною домовленістю, я не можу називати прізвища. Від Європи в групі – представники Німеччини, Франції, Великої Британії, котрі працювали на рівні міністерств оборони, міністерств закордонних справ, секретарі рад безпеки", – додав Гриценко.

      Гриценко запевнив, що в ході кількох зустрічей, які пройшли у Європі, учасники групи вийшли на план, діючи за яким, можна досягти поставлених завдань – припинення російської агресії і повернення анексованих територій. Також політик визнав, що під час зустрічей проводить "непрості" переговори з представниками Російської Федерації:

      "Представники Росії, і цивільні, і військові в запасі, але там є одна людина рівня генерала, це ті люди, що мають доступ, можуть покласти напрацьовані документи на стіл Путіну. Але які трохи далі від такої тупої, "іхтамнєтовської" політики Кремля. Тобто, більш демократична, трошки ліберальна частина російського істеблішменту", – пояснив Гриценко.

      Він також наголосив, що якби мінські угоди виконувались, то не було б потреби збирати спільну групу, яка є альтернативним шляхом врегулювання. "Напрацьований (групою – ред) план ліг на стіл главам держав – Порошенку, Макрону, Меркель, Трампу та Путіну", – резюмував лідер "Громадянської позиції".

      Економіст-аналітик Борис Кушнірук, не погоджується з політиком, і вважає, що він не має повноважень вести мирні переговори від України, і що подібна діяльність Гриценка має бути покарана, бо шкодить державі:

      "Якщо цей план не відповідає баченню державних посадовців, на яких покладені державні функції зі зовнішніх зносин? Це вже само по собі створює проблему для них. Бо тоді особи з інших держав почнуть використовувати ці протиріччя в інтересах своїх держав", – пише в коментарях до свого гнівного посту Борис Кушнірук.

      Теги: Новини політики Громадянська позиція Анатолій Гриценко Україна – Росія
      Джерело: 24 Канал
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