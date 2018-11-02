Гриценко, Вакарчук та Зеленський не стануть альтернативними кандидатами, – політолог

Ані Зеленський, ані Вакарчук, ані Гриценко не стануть альтернативними кандидатами для виборців, котрі розчарувались у Тимошенко та Порошенкові, але не схильні до кандидатів із опозиційного табору – Бойка, Рабіновича та подібних.

Так прокоментував політолог Володимир Цибулько результати останнього соціологічного дослідження електоральних вподобань українців, пишуть "Подробиці".

"Реальні результати голосування будуть іншими, тому що в опитуванні враховуються лише сьогоденні симпатії виборців до персонажів, без врахування наявності діючої партійної інфраструктури. Високі бали Зеленського, взагалі мали на меті принизити діючого Президента. Але фактично ні у Зеленського, ні у Вакарчука немає діючої партії. А Гриценко через ланцюг скандалів втратив симпатії майже половини виборців (в порівнянні з літніми рейтингами).

З п’ятірки лідерів опитування, реальний шанс вийти у другий тур має тільки Порошенко та Тимошенко, бо одна справа бути відомим на всю країну, а інша – мати здатність до політичного лідерства. Вакарчук хоча б публічно демонстрував свій особистий вибір на користь Майдану і Євроінтеграції. А які політичні постулати проголошував Зеленський, крім його образу "Слуги народу" в серіалі?", – дивується політолог.

"Гриценко взагалі потрапив в пастку – при недавно ще високих рейтингах самого політика, на місцевих виборах його політична сила отримала менше 0,1% голосів. Тобто у Гриценка як у Зеленського чи Вакарчука є відоме ім’я, але немає працюючої партії. А його торги із "Самопоміччю" та спроби створити політичний союз закінчилася крахом – від політика повідверталися більш-менш успішні гравці. На сьогодні Гриценко лишився лише з колом своїх давніх вивірених політичних союзників, які свого часу створювали його партію. А цього мало – Гриценкові для виходу в другий тур треба було б мати коаліцію зразка "Нашої України" 2003 року. Але він її не має", – вважає Цибулько.

"Якщо Вакарчук все ж вирішить йти в політику, то він може об’єднатись наприклад із Самопоміччю і отримати таким чином доступ до партійної структури. Тому що, нинішній вихід у відкриту політичну гру Андрія Садового є вимушеним. Йому б комфортніше було б залишатися міським головою і грати на парламентські вибори. Він зараз ризикує, тому що його невисокий результат на президентських перегонах може негативно вдарити по рейтингу партії на парламентських виборах. Садовий може зробити красивий технологічний жест і висунути кандидатом в президенти Вакарчука. А сам з’явиться потім в першій п’ятірці партії "Самопоміч" на парламентських виборах", – пояснює експерт

Також, Цибулько натякає на політичну токсичність Гриценка і вважає, що об’єднуватись йому реально немає з ким. "В союзники до нього напрошувався лише Віктор Балога – але Гриценко побоюється його репутації, хоча вони і працювали разом в "Нашій Україні". Гриценко з одного боку не хоче віддалятись від олігархів – потенційних донорів його кампанії, а з іншого боку планує опиратись на не заплямованих політичних гравців, як Єгор Фірсов, наприклад.

Реальні результати виборів будуть відрізнятись від соціологічних досліджень, тому що в цілому, міняється логіка виборів, виборець дорослішає – будуть важливі інші фактори. Ми тепер обираємо не головного феодала, а головного дипломата, керівника, верховного головнокомандуючого. Якщо Гриценко ще, хоча б за освітою, може бути військовим командиром, то він точно не дипломат. А ще біда в тому, що Гриценко забув вдягнути свій полковничий мундир у 2014 році та піти на фронт. Якби він це зробив, я думаю, що альтернативи йому б сьогодні не було. Рік у військах змінив би ставлення українців до нього радикально. А Зеленський чи Вакарчук не мислять навіть термінологією політичною, військовою і дипломатичною. Вони не оперують поняттями, необхідним інструментарієм", – вважає політолог Володимир Цибулько.