Гривня – одна з найбільш недооцінених валют світу за індексом Біг Мака: що це означає

Відоме економічне видання The Economist з’ясувало, що українська гривня є однією із найбільш недооцінених валют світу.

Видання опублікувало щорічний рейтинг Індексу Біг Мака, який порівнює купівельну спроможність валют на базі вартості стандартного Біг Мака.

Так, за даними The Economist, вартість гривні недооцінена на 65,2%, а реальний курс за купівельною спроможністю повинен бути у розмірі 9,68 гривні за 1 долар.

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Згідно з індексом Біг Мака, українська гривня недооцінена на 65%

Що таке індекс Біг Мака?Відомо, що McDonald's представлений у більшості країн світу, а його коронна страва Біг Мак містить достатню кількість продовольчих компонентів (хліб, сир, м'ясо і овочі), щоб вважати його універсальним продуктом. Його вартість у кожній країні залежить від обсягів випуску, ціни оренди, сировини, робочої сили та інших факторів, і індекс Біг Мака – найкращий спосіб побачити невідповідність вартості валют у країнах зі схожим рівнем доходу.



Індекс Біг Мака був вперше представлений журналом The Economist у вересні 1986 року як напівжартівливий приклад і з тих пір розраховується і публікується цим виданням щорічно. Завдяки такому індексу можна дізнатися, чи є справедливою поточна вартість кожної конкретної валюти, чи вона переоцінена, або недооцінена.



Щоб розрахувати індекс Біг Мака для України, треба ціну на найзнаменитіший гамбургер в Україні розділити на вартість цього ж гамбургера у США. Далі порівнюємо курси валют, з яких доходимо до висновку – переоцінена чи недооцінена гривня по відношенню до долара.