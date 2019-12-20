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      Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше у світі, – Bloomberg

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      Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше у світі / 24 канал

      У 2019 році курс української гривні відносно долара підвищився на 19%. Таким чином гривня стала першою у рейтингу валют, які найбільше виросли.

      Зміцнення гривні у 2019 році значно перевершило ревальвацію другої у рейтингу валюти – російського рубля, пише Bloomberg. Курс рубля відносно долара зріс на близько 12%.

      До речі: Монета вартістю 5 гривень з'явилася в обігу в Україні: фото

      Серед найбільш ревальвованих валют світу також єгипетський фунт, тайський бахт та ізраїльський шекель.

      Як Bloomberg оцінює зміцнення гривні

      Експерти видання вважають, що міцніша гривня сприяє стримуванню трудової міграції з України. Оскільки стимули для виїзду на заробітки падають через зростання платоспроможності всередині країни.

      Цікаво! Якщо у 2016 році зарплати у Польщі були у 4 рази вищими, аніж в Україні, то у 2019 році різниця між рівнями зарплати зменшилася до 2,5 раза.

      Чому гривня зміцнюється

      Гривня почала зміцнення ще влітку 2019 року. У липні курс валют вперше за останні декілька років опустився нижче 25 гривень за долар.

      Важливо: Чому гривня зміцнюється, а ціни не падають: пояснення Гончарука

      Зміцнення пояснюють так:

      • зростанням попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;
      • високим врожаєм зернових;
      • низькими цінами на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.

      Зверніть увагу: Бюджет-2020: який курс долара заклали в держбюджет

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      Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу

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      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Гроші Новини України Новини політики Гривня Долар-Гривня Курси валют НБУ Україна – Росія
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