Українська гривня у 2019 році зміцніла найбільше у світі, – Bloomberg

У 2019 році курс української гривні відносно долара підвищився на 19%. Таким чином гривня стала першою у рейтингу валют, які найбільше виросли.

Зміцнення гривні у 2019 році значно перевершило ревальвацію другої у рейтингу валюти – російського рубля, пише Bloomberg. Курс рубля відносно долара зріс на близько 12%.

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Серед найбільш ревальвованих валют світу також єгипетський фунт, тайський бахт та ізраїльський шекель.

Як Bloomberg оцінює зміцнення гривні

Експерти видання вважають, що міцніша гривня сприяє стримуванню трудової міграції з України. Оскільки стимули для виїзду на заробітки падають через зростання платоспроможності всередині країни.

Цікаво! Якщо у 2016 році зарплати у Польщі були у 4 рази вищими, аніж в Україні, то у 2019 році різниця між рівнями зарплати зменшилася до 2,5 раза.

Чому гривня зміцнюється

Гривня почала зміцнення ще влітку 2019 року. У липні курс валют вперше за останні декілька років опустився нижче 25 гривень за долар.

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Зміцнення пояснюють так:

зростанням попиту на короткострокові державні боргові облігації серед іноземців;

високим врожаєм зернових;

низькими цінами на газ на європейських ринках, завдяки яким знизилися витрати держави на його імпорт.

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Як змінювався середньорічний курс долара / Інфографіка 24 каналу