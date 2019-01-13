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      Гривню зміцнить НБУ, – експерт

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      У 2019 у гривні є шанси зміцнитися
      У 2019 у гривні є шанси зміцнитися / narodna-pravda.ua

      Передумови для зміцнення курсу нашої національної валюти є і збережуться на поточний 2019 рік завдяки жорсткій політиці Національного банку, який активно задіяв механізми дотримання проголошеного значення офіційного показника інфляції.

      Таку думку в коментарі 24 каналу висловила експерт Міжнародної спілки "Інститут національної політики" Марина Багрова.

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      Вона нагадала – НБУ затвердив високу ставку рефінансування, чим істотно "затиснув" грошову масу. Цей фактор спричинив уповільнення темпів інфляції.

      Крім того, на зміцнення курсу національної валюти вплинула політика регулятора щодо його стабілізації. Варто зазначити, що на початку 2018 року гривня була слабшою, ніж наприкінці,
      – зауважила експерт.

      Також Багрова додала – нещодавно МВФ оприлюднив більш ніж оптимістичний прогноз інфляції на 2019 рік в Україні. Аналітики МВФ визнали, що до кінця року цей показник складе 7%. А вже в першому кварталі 2020-го вийде на рівень 5%.

      "Зміцнення національної валюти відбулося за рахунок посиленої реалізації в 2018 році політики "стиснення" сукупного попиту, що позитивно позначилося на рівні інфляції. Все це свідчить про те, що передумови для подальшого зміцнення національної валюти зберігаються на 2019 рік", – констатувала Багрова.

      Нагадаємо, на думку іншого експерта, Вадима Бардася, гривню в 2019 чекає незначна девальвація – 7-10%.

      Автор: Яніна Ткачук
      Теги: Новини України Гривня Долар-Гривня Інфляція НБУ
      Джерело: 24 канал
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