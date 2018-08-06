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Громадянин Молдови хотів перевезти через український кордон радіаційні акваланги

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Громадянин Молдови перевозив радіаційні акваланги
Громадянин Молдови перевозив радіаційні акваланги / Фото прес-служби Держприкордонслужби

У неділю, 5 серпня, громадянин Молдови намагався перевезти через український кордон акваланги, радіаційний фонд яких перевищував допустимі норми у 25 разів.

Як зазначають у прес-службі Держприкордонслужби, радіаційні акваланги прикордонники виявили в автомобілі чоловіка у пункті пропуску "Градениці", що у Біляївському районі Одеської області.

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"68-річний поціновувач підводних занурень повертався додому, в Молдову, через пункт пропуску "Градениці", що у Біляївському районі Одеської обл. Під час заїзду на територію пункту пропуску на автівку чоловіка "Toyota" молдовської реєстрації спрацювала стаціонарна система радіаційного контролю "Янтар". Прикордонники зафіксували перевищення радіаційного фону у 25 разів", – повідомляють прикордонники. 

Під час більш детального огляду автомобіля за допомогою універсального радіометру – спектрометру, виявилося, що такий підвищений радіаційний фон випромінюють акваланги, які молдованин перевозив у багажному відділенні. Як сповістив сам громадянин, він навіть і не підозрював про небезпечність апаратів.

Прикордонники взяли під контроль транспортний засіб та відвели його на небезпечну відстань від подорожуючих і службових приміщень. Наразі продовжуються заходи по встановленню усіх обставин перевезення предметів,
– додають у Держприкордонслужбі.

Українські прикордонники виявили на кордоні радіаційні акваланги: відео

 

Теги: Новини України Новини Одеси Держприкордонслужба
Джерело: 24 Канал
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