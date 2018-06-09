Грошей немає, але ви тримайтесь: як живе кримчанка, яка висловила невдоволення прем'єру Росії
У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – "грошей немає, але ви тримайтесь"– фраза російського прем'єра Дмитра Медведєва, яка одразу ж стала мемом. Це була відповідь на запитання кримчанки про її маленьку пенсію. Відтоді минуло два роки і у кримської пенсіонерки та російського прем'єра з'явилось щось спільне.
Також у випуску:
У Севастополі підприємці вимагають відставку уряду.
Російський бізнесмен Ходорковський розповів, як потрібно підтримувати українських політв'язнів.
У Криму римо-католики тепер молитимуться у костелі, а не в квартирі.
Ведучий:
Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.
Джерело: 24 канал
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