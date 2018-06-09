19:17
9 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
28°C 13°C
  • неділя
    27°C 15°C
  • понеділок
    28°C 18°C
  • вівторок
    24°C 19°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Пиніна лінія. П'ять хвилин задоволення для Путіна
Вєсті Кремля
22:19, 8 червня
Вєсті.UA. Дзеркальна відповідь Мураєву. "Відставка" Гройсмана
Вєсті.UA
21:42, 8 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Програми Крим.Реалії
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Грошей немає, але ви тримайтесь: як живе кримчанка, яка висловила невдоволення прем'єру Росії

Крим.Реалії 249 Читать новость на русском

У свіжому випуску програми "Крим. Реалії" спеціально для 24 Каналу від "Радіо Свободи" – "грошей немає, але ви тримайтесь"– фраза російського прем'єра Дмитра Медведєва, яка одразу ж стала мемом. Це була відповідь на запитання кримчанки про її маленьку пенсію. Відтоді минуло два роки і у кримської пенсіонерки та російського прем'єра з'явилось щось спільне.

Також у випуску: 

У Севастополі підприємці вимагають відставку уряду.

Російський бізнесмен Ходорковський розповів, як потрібно підтримувати українських політв'язнів.

У Криму римо-католики тепер молитимуться у костелі, а не в квартирі.

Ведучий:

Журналіст "Радіо Свобода" Дмитро Євчин.

Теги: Анексія Криму Україна – Росія Новини Криму Крим.Реалії Дмитро Медведєв
Джерело: 24 канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук