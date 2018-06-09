Денег нет, но вы держитесь: как живет крымчанка, которая выразила недовольство премьеру России

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – "денег нет, но вы держитесь" – фраза российского премьера Дмитрия Медведева, которая сразу же стала мемом. Это был ответ на вопрос крымчанки про ее маленькую пенсию. С тех пор прошло два года и у крымской пенсионерки и российского премьера появилось что-то общее.

Также в выпуске: В Севастополе предприниматели требуют отставку правительства. Российский бизнесмен Ходорковский рассказал, как нужно поддерживать украинских политзаключенных. В Крыму римо-католики теперь будут молиться в костеле, а не в квартире. Ведущий: Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.