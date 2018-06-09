Денег нет, но вы держитесь: как живет крымчанка, которая выразила недовольство премьеру России
В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – "денег нет, но вы держитесь" – фраза российского премьера Дмитрия Медведева, которая сразу же стала мемом. Это был ответ на вопрос крымчанки про ее маленькую пенсию. С тех пор прошло два года и у крымской пенсионерки и российского премьера появилось что-то общее.
Также в выпуске:
В Севастополе предприниматели требуют отставку правительства.
Российский бизнесмен Ходорковский рассказал, как нужно поддерживать украинских политзаключенных.
В Крыму римо-католики теперь будут молиться в костеле, а не в квартире.
Ведущий:
Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.
Источник: 24 канал
powered by lun.ua
Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
Выбор редакции
Комментарии