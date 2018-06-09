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Телеканал новостей 24 Программы Крым.Реалии
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРРУПЦИОННЫЙ СУД ОПЕРАЦИЯ ОБЪЕДИНЕННЫХ СИЛ СПИСОК 47

Денег нет, но вы держитесь: как живет крымчанка, которая выразила недовольство премьеру России

Крым.Реалии 115 Читати новину українською

В свежем выпуске программы "Крым. Реалии" специально для 24 канала от "Радио Свободы" – "денег нет, но вы держитесь" – фраза российского премьера Дмитрия Медведева, которая сразу же стала мемом. Это был ответ на вопрос крымчанки про ее маленькую пенсию. С тех пор прошло два года и у крымской пенсионерки и российского премьера появилось что-то общее.

Также в выпуске:

В Севастополе предприниматели требуют отставку правительства.

Российский бизнесмен Ходорковский рассказал, как нужно поддерживать украинских политзаключенных.

В Крыму римо-католики теперь будут молиться в костеле, а не в квартире.

Ведущий:

Журналист "Радио Свобода" Дмитрий Евчин.

Теги: Аннексия Крыма Украина – Россия Новости Крыма Дмитрий Медведев Крым.Реалии
Источник: 24 канал
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