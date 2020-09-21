Президент України Володимир Зеленський підписав закон, який вносить зміни до бюджету України на 2020 рік. Згідно з ним на оздоровлення дітей, які потребують особливої уваги та підтримки, виділять 80 мільйонів гривень.

Відповідний закон Верховна Рада прийняла 1 вересня 2020 року. Про це повідомляє пресслужба Офісу Президента. Важливо У школах не вистачає підручників українською мовою: деталі Передбачається оздоровлення пільгових категорій дітей в дитячих закладах, які розташовані в гірських районах: Закарпатської області.

Івано-Франківської області.

Львівської області.

На узбережжі Чорного моря.

На узбережжі Азовського моря. "На заходи з оздоровлення дітей буде виділено 80 млн грн за новою бюджетною програмою Міністерства соціальної політики. Закупівлю відповідних послуг передбачається проводити відповідно до закону "Про публічні закупівлі", – повідомили у пресслужбі ОП.