Російський Новошахтинський завод нафтопродуктів, який контролює дружина народного депутата Віктора Медведчука Оксана Марченко, постачає продукцію в США, де кум Путін перебуває під санкціями, та в окупований Крим. Проте, що більш цікаво? Далі – оригінал російською.

Посмотрел расследование "Схем", посвященное бизнесу Медведчука. Журналисты выяснили, что нефтепродукты со своих российских заводов он в обход санкций продает в США. В ту самую страну, ненависть к которой культивирует финансируемая Медведчуком партия ОПЗЖ.

Обратите внимание! Крымская пахлава и загар: почему же Медведчук поехал на оккупированный полуостров?

Российские субсидии украинскому депутату

Но в расследовании "Схем" меня больше всего впечатлило даже не это (давно уже не секрет, что все самые активные борцы с Западом имеют там счета, недвижимость и виды на жительство). Оказывается, российский бизнес Медведчука получает огромные субсидии из российского бюджета.

Подконтрольный ему и оформленный на Оксану Марченко Новошахтинский нефтеперерабатывающий завод получает гигантские налоговые преференции, без которых просто не смог бы работать и закрылся бы. То есть, у Медведчука на самом деле нет в Росиии полноценного рентабельного бизнеса, а есть "бизнес" – некие структуры, которые функционируют только за счет дотаций от российского правительства. Причем, это открытая информация, которая даже не является никаким секретом.