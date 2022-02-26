Українська армія та населення хоробро та віддано захищають свою землю від російських окупантів. Точаться запеклі бої, ворог зазнає великих втрат, багато російських військових здалися у полон.

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Винагорода за окупантів на Рівненщині

Депутат "Слуги народу" Дмитро Соломчук закликав рівнян полювати на окупантів, як у грі Counter-Strike. За вбитих та полонених ворогів Об’єднання підприємців Рівненщини обіцяє фінансову винагороду.

За ліквідованого винагорода — 50 доларів. За полоненого винагорода — 100 доларів. Планували більші винагороди, але вони того не варті. Адресу складу для їх штабелювання повідомимо,

– повідомив він.

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