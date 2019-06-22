Гройсман заблокував перехід паливного ринку до прозорих правил

Кабінет Міністрів України на чолі з прем'єр-міністром Володимиром Гройсманом зриває введення ліцензування зберігання палива, яке має набути чинності з 1 липня. Глава уряду наполягає на відстрочці електронних акцизних накладних на операції з реалізації нафтопродуктів, що призведе до збереження тіньових схем і втрат державного бюджету на мільярди гривень.

Водночас таке зволікання з введенням нових правил відповідає інтересам гравців тіньового ринку. Як зазначає журналіст Євген Плінський, 40% АЗС в Україні нелегальні, а це приблизно 1500 заправних точок. За його словами, всі гравці ринку мали достатньо часу підготуватися до змін, однак, схоже, тіньовий бізнес заручився підтримкою прем'єра Володимира Гройсмана.

40% ціни палива становлять різного роду податки, тому з одного літра водії платять 12 гривень податків, які повинні йти, зокрема, на ремонт доріг. Однак повну суму за паливо беруть і тіньові оператори, жодних податків не платять, зазначає журналіст. Саме через діяльність таких заправок водії скаржаться на якість сумнівного пального.

Закон, який минулого року схвалив парламент, передбачає чітке ліцензування всіх операцій з паливом і його електронний облік з усіма обсягами переміщення, щоб уникнути махінацій. Євген Плінський зазначає, що прем'єр Гройсман блокує введення цієї прозорої схеми відмовою вносити правки до нормативних актів, щоб закон працював правильно. Таким чином глава уряду саботує знищення тіньових схем на українському паливному ринку.

Тим часом фахівці оцінюють ринок нелегального палива в 10 мільярдів доларів на рік.

Довідка: 8 листопада 2018 року Верховна Рада прийняла в першому читанні урядовий законопроект №9260 про внесення змін до Податкового кодексу. Рішення підтримали 233 народних депутати. Нова система електронного адміністрування реалізації нафтопродуктів повинна бути введена з 1 липня. Її основним елементом є акцизна накладна – обов'язковий документ, який формується в електронній формі на всіх етапах реалізації пального – від НПЗ або держкордону України до АЗС. Такий механізм унеможливлює ухилення від сплати акцизного податку, наприклад, через оприбуткування контрафактних нафтопродуктів від фіктивних підприємств, оформлення фіктивного виробництва тощо.