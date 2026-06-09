Грози, град і шквали: частину України накриє негода 10 червня

Низку регіонів України 10 червня накриє негода. Через грози, а місцями град та шквали подекуди оголошено перший рівень небезпечності.

Про це попередив Український гідрометеорологічний центр.

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Де прогнозують негоду?

За даними синоптиків, вдень у середу, 10 червня, грози прогнозують у західних областях, окрім Хмельницької, а також у південних, східних, Кіровоградській та Дніпропетровській областях. В окремих районах можливі град та шквали 15 – 20 метрів за секунду.

У зв'язку з негодою оголошено I (жовтий) рівень небезпечності у деяких регіонах.

Області, які накриє негода 10 червня / Карта Укргідрометцентру

Погодні умови можуть призвести до ускладнення роботи енергетичних, будівельних, комунальних підприємств та руху транспорту,

– попередили фахівці.

Раніше синоптик Ігор Кібальчич повідомляв, що уночі 10 червня по Україні очікується +13 – +18 градусів, а вдень повітря прогріється до +24 – +29 градусів.

Проте аномальну спеку поки не прогнозують. В Україні найближчими днями збережеться нестійкий характер погоди.