Група канадських туристів відправила сигнал SOS із Камчатки: їх вирішили поки не шукати
Зареєстрована організована група туристів із Канади подала сигнал SOS із гірського Олюторского району Камчатки, куди вони вирушили, скориставшись послугами місцевої турфірми. Проте російські рятувальники поки не поспішають з організацією пошуків.
Про це інформує ТАСС.
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Група канадських туристів на Камчатці в п'ятницю подала сигнал SOS. У російському МНС підтвердили цю інформацію.
Сьогодні дійсно надходив сигнал SOS від організованої групи туристів, які перебувають в Олюторському районі. З ними є односторонній зв'язок, тобто супроводжуючий туристів єгер виходить на зв'язок щодня вечорами,
– зазначили у відомстві.
Російські рятувальники збираються дочекатися вечора, оскільки сподіваються, що супроводжуючий групи вийде на зв'язок ще раз.
Поки операцію з порятунку канадських туристів відклали.
"Турфірма, яка організувала похід, заявляє, що все гаразд, і поки не просить про допомогу, очікуючи чергового виходу єгеря на зв'язок сьогодні. Якщо група не віддзвониться в обумовлений час, рятувальники почнуть пошукову операцію", – додали у прес-службі російського МНС.
Зазначається, що Олюторський район займає північно-східну частину Камчатського краю. Його площа становить понад 74 тисячі квадратних кілометрів, в основному її займають гори. На великій площі розташовано всього сім сіл із загальним населенням трохи більше 3800 чоловік. Залізничних і автомобільних доріг між населеними пунктами району немає.