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Група канадських туристів відправила сигнал SOS із Камчатки: їх вирішили поки не шукати

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Із Камчатки канадські туристи відправили сигнал SOS
Із Камчатки канадські туристи відправили сигнал SOS / kamchatka-extreme-tour

Зареєстрована організована група туристів із Канади подала сигнал SOS із гірського Олюторского району Камчатки, куди вони вирушили, скориставшись послугами місцевої турфірми. Проте російські рятувальники поки не поспішають з організацією пошуків.

Про це інформує ТАСС.

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Група канадських туристів на Камчатці в п'ятницю подала сигнал SOS. У російському МНС підтвердили цю інформацію.

Сьогодні дійсно надходив сигнал SOS від організованої групи туристів, які перебувають в Олюторському районі. З ними є односторонній зв'язок, тобто супроводжуючий туристів єгер виходить на зв'язок щодня вечорами,
– зазначили у відомстві.

Російські рятувальники збираються дочекатися вечора, оскільки сподіваються, що супроводжуючий групи вийде на зв'язок ще раз.

Поки операцію з порятунку канадських туристів відклали.

"Турфірма, яка організувала похід, заявляє, що все гаразд, і поки не просить про допомогу, очікуючи чергового виходу єгеря на зв'язок сьогодні. Якщо група не віддзвониться в обумовлений час, рятувальники почнуть пошукову операцію", – додали у прес-службі російського МНС.

Зазначається, що Олюторський район займає північно-східну частину Камчатського краю. Його площа становить понад 74 тисячі квадратних кілометрів, в основному її займають гори. На великій площі розташовано всього сім сіл із загальним населенням трохи більше 3800 чоловік. Залізничних і автомобільних доріг між населеними пунктами району немає.

 

Теги: Новини Росії Канада
Джерело: 24 Канал
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