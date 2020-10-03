Наприкінці жовтня 2020 року вийде instabook від гурту "Время и Стекло", перша і остання книга про десятирічну епоху легендарного поп-гурту України.

Вперше особиста insta-сторінка артистів вийде у форматі книги: у своїх постах Надя Дорофєєва і Позитив діляться особистими спогадами про шлях до успіху. Усі найяскравіші кадраи епохи "Время и Стекло" зможуть побачити фани гурту в одній книзі: починаючи з першої фотосесії і знакового хіта "Имя 505", першої нагороди "Група року" до масштабного VISLOVO і закінчуючи прощальним туром "Последний танец".

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Також на сторінках з'являться спогади продюсерів Потапа і Ірини Горової, та членів команди MOZGI Entertainment.

Шанувальники гурту дізнаються:

Як починалась історія легендарного поп-гурту України

Через що довелося пройти колективу на шляху до успіху

Про знакові моменти в кар'єрі та світові рекорди

Чому колектив вирішив піти на піку своєї слави

Це наша історія, наші емоції і спогади – подарунок усім нашим шанувальникам за роки любові й підтримки, – сказали учасники гурту "Время и Стекло".



Instabook "Время и Стекло" з'явиться у продажу напередодні останнього концерту, який відбудеться 30 жовтня у Києві в Палаці "Україна"

Гурт "Время и Стекло" – музичні хітмейкери і трендсеттери сучасного українського шоу-бізнесу, які ставали кращим поп-гуртом п'ять років поспіль та першими ставили світові рекорди на YouTube. Переможці музичних премій M1 Music Awards, YUNA, TOP HIT Music Awards, перші українські артисти, хіт яких потрапив до всесвітньовідомої танцювальної гри "Just Dance", гурт, якій провів 4 мега-успішні світові тури.