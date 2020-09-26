Надскладна гра світла і тіні, кінематографічні "неекранні" образи знаменитостей, відверті та несподівані емоції. Це найбільший в Україні зірковий проєкт у легендарному французькому стилі harcourt.

Арткгина "АРКУР. Натхнення" з'явиться у продажі вже у грудні 2020 року, – повідомляє пресслужба видавництва BOOKCHEF.



Арткгина "АРКУР. Натхнення"

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Квінтесенція кінематографу та фотомистецтва

"АРКУР. Натхнення" – ексклюзивний фотоальбом світлин у легендарному французькому стилі harcourt, де постають найвідоміші жінки України. Квінтесенція кінематографу та фотомистецтва, присвячений музам українського шоу-бізнесу. В об'єктиві автора проєкту Ростислава Ріпки – сильні, успішні, талановиті. Ті, які надихають мільйони українців.



Автор проєкту Ростислав Ріпка

Надскладна гра світла і тіні, кінематографічні "неекранні" образи знаменитостей, відверті та несподівані емоції. Портрети виконані у мистецькій техніці, що стала культурним надбанням світу.

Як знак визнання, такі світлини є у найвідоміших постатей світового кіно та сцени Марлен Дітріх, Едіт Піаф, Моніки Белуччі. Тепер і українські зірки зображені на історичних кадрах найбільшого в Україні проєкту в стилі harcourt.

Ростислав упевнений, що harcourt – це завжди більше, ніж просто фото:

Через кінематографічний стиль harcourt хочу показати виключні грані кожної зірки. Зберегти на фотокартинах, як на кадрах чорно-білого кіно, той самий момент, коли неймовірні жінки відчули себе музами. Моя мрія – розповісти світові про видатних українських жінок.

Українські зірки в атмосфері Голлівудського кіно

У зйомках взяли участь Ольга Сумська, Людмила Барбір, Maruv та Неля Шовкопляс. Імена інших зірок, світлини яких увійшли до арткниги поки-що тримаються у таємниці:

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"Не хочу поки що розкривати імена зіркових учасниць проєкту. Але це буде вперше в Україні. Нашою командою знятий найбільший проєкт із зірками у стилі harcourt. Українці закохаються в ці чорно-білі фото." – поділився Ростислав Ріпка.