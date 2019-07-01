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      Грузія відкликала свого посла з України

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      Грузія відкликала свого посла Гелу Думбадзе з України
      Грузія відкликала свого посла Гелу Думбадзе з України / http://frontnews.eu

      МЗС Грузії, за розпорядженням президента, відкликало Надзвичайного і Повноважного Посла Грузії в Україні Гелу Думбадзе. Зазначимо, що він працював на цій посаді з 15 червня 2017 року.

      Причина відкликання посла наразі невідома, передає місцеве видання Timer.ge.

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      Нині на місце посла Грузії в Україні розглядаються дві кандидатури — колишній посол Грузії Грігол Катамадзе та Теймураз Шарашенідзе, який раніше обіймав посаду посла Грузії в Азербайджані.

      Зазначимо, що у Грузії посли змінюються за принципом ротації – регулярної заміни складу. Відомо, що Міністерство вважає за потрібне призначити Думбадзе у центральному апараті і він буде працювати у сфері, в якій він має великий досвід роботи.

      Що відбувається у Грузії? В країні спалахнули антиросійські протести. Все почалось увечері 20 червня. Людей обурила поведінка російських політиків. Зокрема, депутат Держдуми РФ від Комуністичної партії сів у парламенті на місце спікера і відкрив російською мовою засідання Міжпарламентської асамблеї православ’я.

      Люди зажадали від росіян вибачень, однак, згодом наполягли на відставці голови парламенту Іраклія Кобахідзе, очільника МВС Георгія Гахарії та керівника Служби безпеки Грузії Вахтанга Гомелаурі. Опісля протестувальники почали штурмувати парламент, натомість поліція застосувала проти них сльозогінний газ і гумові кулі. Постраждали близько 240 осіб, серед яких журналісти та самі поліцейські.

      Наступного дня протести відновилися з новою силою. Багатьох протестувальників затримали, не обійшлося і без сутичок. Простестні настрої досі не вщухають. Одну з вимог провладна партія "Грузинська мрія" вже виконала: голова парламенту Грузії Іраклій Кобахідзе заявив, що піде у відставку. Також голова правлячої партії Грузії пообіцяв провести наступні парламентські вибори за пропорційною системою із нульовим виборчим бар'єром.

      blog_ava
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      Теги: Новини України Новини політики Новини Грузії
      Джерело: 24 канал
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