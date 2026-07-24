У Грузії масштабний блекаут: без світла залишилися великі міста

Вся Грузія залишилася без світла вночі з 23 проти 24 липня. Проблеми з електропостачанням можна було спостерігати не лише у великих містах, а й у столиці Тбілісі.

Електрика зникла всюди одночасно – приблизно в 00:10 за грузинським часом. Про це повідомляє грузинська служба "Радіо Свобода".

Що відомо про блекаут у Грузії?

Окрім Тбілісі, світла немає також у Батумі, Кутаїсі, Телаві, Боржомі, Бакуріані, Зугдіді та інших великих містах.

У грузинській столиці не працюють світлофори. Щоправда, за словами журналіста Ніколая Левшиця, мобільний інтернет є.

Які можуть причини?

За інформацією грузинської Державної електроенергетичної системи, в 00:18 споживання електроенергії знизилося з 1860 до 564 мегават.

Крім того, деякі абоненти у Тбілісі отримали коротке текстове повідомлення від енергетичної компанії Telasi, що у мережі сталося аварія вимкнення, тому зникло світло. У тому ж повідомленні вказано, що "орієнтовний час відновлення" електропостачання – 2:25.

Журналісти припускають, що Державна електросистема поки що не в змозі забезпечити електроенергією електророзподільні компанії Telas і Energo-Pro.

Водночас Ніколай Левшиць додає, що причиною блекауту став масштабний збій.

Як ситуацію коментують енергетики?

Директор Інгурської ГЕС Леван Мебоніа, відповідаючи на запитання щодо причин масштабного вимкнення, заявив, що зараз намагається розібратися. Ця електростанція забезпечує значну частину електропостачання Грузії. Крім того, Мебонія сказав журналістам, що не знає, чи вона працює, повідомляє телеканал Pirveli.

У Грузинській державній електросистемі сказали журналістам, що причини не знають. Однак відновлювальні роботи ведуться та вопи докладають зусиль для якнайшвидшого відновлення електропостачання.

Раніше у мережі начебто від імені Державної електросистеми поширювали заяву, що причиною блекауту стала аварія на лінії електропередачі, що з'єднує Грузію та Туреччину. Однак сама компанія у коментарі Pirveli спростувала цю інформацію.

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Чи відбувалися блекаути у Грузії раніше?

Востаннє таке по всій країні відбулося у квітні 2025 року. Тоді причиною стало випадкове вимкнення високовольтної лінії "Кавкасіоні".

Тоді внаслідок зупинки генерувальних потужностей близько 90% споживачів майже в усіх регіонах Грузії залишилися без електропостачання.

Відомо, що у Тбілісі у тобі вимушено зупинили потяги першої лінії метро. Крім того, було знеструмлено енергосистему невизнаної Абхазії.

Причому це був другий масштабний блекаут у Грузії у квітні. Перший стався у ніч проти 9 квітня.