Онлайн Редакція Вакансії Контакти Ігри Гороскоп
24 Канал Новини світу Гучно було у російському Кстово: загорівся один із найбільших НПЗ країни
2 липня, 07:50
1
Оновлено - 07:59, 2 липня

Гучно було у російському Кстово: загорівся один із найбільших НПЗ країни

Софія Рожик

Росія вночі 2 липня була під атакою. Зокрема, у Кстово місцеві повідомляють про атаку на НПЗ.

Про це пише Exilenova+.

Дивіться також Пекельний червень для Кремля: які важливі цілі змогли уразити Сили оборони 

Що відомо про атаку на НПЗ у Кстово?

Під прицілом був ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез". Це один із найбільших та найстаріших у російській нафтопереробці заводів. 

За відкритими даними, потужність переробки нафти на Кстовському НПЗ досягає до 17 мільйонів ​​тонн на рік, що робить його одним і чотирьох провідних НПЗ Росії за обсягом переробки.

На місці атаки спалахнула пожежа, видно густий дим.

Загоряння та НПЗ у Кстово / Фото Exilenova+

 

 

 