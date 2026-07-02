Гучно було у російському Кстово: загорівся один із найбільших НПЗ країни

Росія вночі 2 липня була під атакою. Зокрема, у Кстово місцеві повідомляють про атаку на НПЗ.

Про це пише Exilenova+.

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Що відомо про атаку на НПЗ у Кстово?

Під прицілом був ТОВ "ЛУКОЙЛ-Нижегороднафтооргсинтез". Це один із найбільших та найстаріших у російській нафтопереробці заводів.

За відкритими даними, потужність переробки нафти на Кстовському НПЗ досягає до 17 мільйонів ​​тонн на рік, що робить його одним і чотирьох провідних НПЗ Росії за обсягом переробки.

На місці атаки спалахнула пожежа, видно густий дим.

Загоряння та НПЗ у Кстово / Фото Exilenova+