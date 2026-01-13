Росія готує термобаричні "скиди" з дронів на Гуляйпільському напрямку, – Волошин

Ситуація на Гуляйпільському напрямку залишається надзвичайно складною. Російські війська також підготували термобаричні скиди з дронів.

Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на коментар речника Сил оборони Півдня Владислава Волошина для "РБК-Україна".

Читайте також Ворог змінив тактику: яка ситуація на фронті з настанням морозів та що у росіян пішло не так

До якої тактики вдається ворог?

За даними української розвідки, кілька днів тому на Гуляйпільському напрямку російські підрозділи безпілотних літальних апаратів отримали близько півтори тисячі термобаричних ручних гранат для того, щоб здійснювати скиди на позиції.

Тобто росіяни хочуть підривати укриття, де можуть ховатись наші бійці,

– пояснив Владислав Волошин.

Загалом на півдні росіяни активно проводять штурми, завдають авіаударів та інтенсивно застосовують дрони. Протягом доби 12 січня там зафіксували півсотні бойових зіткнень, з яких понад 30 – на Гуляйпільському напрямку.

У самому Гуляйполі відбулося 21 бойове зіткнення і ще кілька на околицях міста або в населених пунктах неподалік.

Чому росіяни активізувалися поблизу Гуляйполя?