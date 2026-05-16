Маємо вдалі дії, – у ЗСУ повідомили, де на Запоріжжі вдалося перехопити ініціативу

На півдні російська армія намагається обійти та оточити Гуляйполе. Водночас на ділянці біля Степногірська противник застосовує інфільтраційні групи, проте українські підрозділи перехопили тактичну ініціативу.

Речник Сил оборони Півдня України Владислав Волошин пояснив 24 каналу, що Сили оборони знищують ворожі вогневі засоби та поступово відбивають територію.

Дивіться також: Росія використовує нову тактику повітряного удару по Україні, – ЗМІ

Чому російські війська тиснуть біля Гуляйполя?

Наразі на півдні відбувається найбільше бойових зіткнень та штурмів, особливо на південний захід від Гуляйполя, поблизу населених пунктів Залізничне та Чарівне. Так за минулу добу там зафіксували близько 30 бойових зіткнень. Противник намагається рухатись до Запоріжжя.

Також тривають бойові зіткнення і в самому Гуляйполі, ворог намагається вогнем витіснити українських захисників з декількох позицій.

Налагоджуємо, як можемо, логістику з цими позиціями. Щодо напрямку, який ворог також вважає одним з основних, це ділянка фронту біля Степногірська. Там є населений пункт Приморське, де противник прагне підходити не штурмовими групами, а диверсійними,

– пояснив Волошин.

Проте українські підрозділи перехопили ініціативу біля Степногірська і відновили контроль над позиціями контратаками. Утримання населеного пункту вимагає не лише штурму, а й підведення груп закріплення, налагодження логістики та комунікацій.

"Такі методичні дії забезпечують стійку оборону та повернення контролю над територією. Крім того, необхідно знищити ворожі вогневі засоби, які можуть завдати ударів по логістиці та по штурмових групах і групах закріплення", – сказав Волошин.

Зверніть увагу! Аналітик Ігор Анохін з Інституту науки та міжнародної безпеки зазначив, що масовані бомбардування України у 2026 році демонструють нову стратегію російських ударів. Цього року Кремль мінімум 5 разів організовував тривалі серії атак. Перша така кампанія розпочалася вкінці березня з запуску орієнтовно тисячі дронів упродовж доби, а у квітні противник провів безперервну 32-годинну атаку.

Що ще відомо про ситуацію на фронті?

Командир бригади "Ахіллес" Юрій Федоренко сказав, що раніше Україна могла атакувати цілі на глибину 50 – 200 кілометрів переважно завдяки західному озброєнню, але через високу вартість та нестабільне постачання СОУ обмежили їх застосування.

Наразі вітчизняні дрони-камікадзе з середньою дальністю дозволяють завдати удару на такі відстані більш ефективно. Зокрема, у квітні бригада "Ахіллес" знищила 2 гелікоптери ворога та 2 пілоти у воронезькій області на глибині понад 100 кілометрів від українського кордону.