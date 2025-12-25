"Ми обрали шлях боротьби за своє і за своїх": ГУР привітало українців з Різдвом

У Головному управлінні розвідки привітали українців з Різдвом Христовим. Там наголосили, що Різдво – це символ любові й надії на світле майбутнє, ознака циклічного руху добра, яке завжди перемагає дрімучий морок.

Про це пише 24 Канал із посиланням на Головне управління розвідки МО України.

Як розвідники привітали українців?

У ГУР підкреслили, що вже дванадцятий рік поспіль Україна зустрічає Різдво в умовах війни проти Росії. Для багатьох українських родин це означає, що за святковим столом когось дуже бракуватиме.

"Тих, хто прямо в цю хвилину знищує московське зло – тримає лінію фронту, аби пітьма, яка пожирає саме життя, не просунулась далі. Тих, хто дбає про чистоту неба, аби було видно різдвяну зорю.

Тих, хто прямо в цю хвилину когось рятує – заспокоює, знеболює, оперує, зашиває рани.

Тих, хто в полоні чекає повернення до рідної України.

Тих, чия воля й обов’язок побороли страх – і вони, з Богом і Україною в серці, вершили правосуддя добра в бою з російськими окупантами та повернулись із битв на щиті", – кажуть у ГУР.

Привітання з Різдвом: дивіться відео ГУР МО України

У ГУР підкреслили, що у Різдво важливо згадати, що ми, українці, – велика сім’я. У нас немає іншого дому, крім України. Людяність – наша національна риса.

"Нам найдорожчі – наші традиції, мова й культура, наша земля. Тому ми обрали шлях боротьби за своє і за своїх.

Маємо горою стояти один за одного, підтримувати близьких, бути відповідальними громадянами, відганяти зневіру. Тоді нам стане під силу здолати все.

Різдво Христове – символ любові й надії на світле майбутнє, ознака циклічного руху добра, яке завжди перемагає дрімучий морок. І так буде! З Різдвом, українці! Христос народився! Славімо Його", – привітали розвідники з Різдвом.

Хто вже привітав українців з Різдвом?