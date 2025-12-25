"Ми обрали шлях боротьби за своє і за своїх": ГУР привітало українців з Різдвом
У Головному управлінні розвідки привітали українців з Різдвом Христовим. Там наголосили, що Різдво – це символ любові й надії на світле майбутнє, ознака циклічного руху добра, яке завжди перемагає дрімучий морок.
Як розвідники привітали українців?
У ГУР підкреслили, що вже дванадцятий рік поспіль Україна зустрічає Різдво в умовах війни проти Росії. Для багатьох українських родин це означає, що за святковим столом когось дуже бракуватиме.
"Тих, хто прямо в цю хвилину знищує московське зло – тримає лінію фронту, аби пітьма, яка пожирає саме життя, не просунулась далі. Тих, хто дбає про чистоту неба, аби було видно різдвяну зорю.
Тих, хто прямо в цю хвилину когось рятує – заспокоює, знеболює, оперує, зашиває рани.
Тих, хто в полоні чекає повернення до рідної України.
Тих, чия воля й обов’язок побороли страх – і вони, з Богом і Україною в серці, вершили правосуддя добра в бою з російськими окупантами та повернулись із битв на щиті", – кажуть у ГУР.
Привітання з Різдвом: дивіться відео ГУР МО України
У ГУР підкреслили, що у Різдво важливо згадати, що ми, українці, – велика сім’я. У нас немає іншого дому, крім України. Людяність – наша національна риса.
"Нам найдорожчі – наші традиції, мова й культура, наша земля. Тому ми обрали шлях боротьби за своє і за своїх.
Маємо горою стояти один за одного, підтримувати близьких, бути відповідальними громадянами, відганяти зневіру. Тоді нам стане під силу здолати все.
Різдво Христове – символ любові й надії на світле майбутнє, ознака циклічного руху добра, яке завжди перемагає дрімучий морок. І так буде! З Різдвом, українці! Христос народився! Славімо Його", – привітали розвідники з Різдвом.
Хто вже привітав українців з Різдвом?
Президент України Володимир Зеленський привітав українців з Різдвом, підкресливши єдність народу навіть під час війни. Він нагадав, що вже четвертий рік поспіль Святвечір проходить під час повномасштабної війни за незалежність. Ворог намагається відібрати спокій, тепло сімейного вогнища, відчуття безпеки вдома.
"Попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати чи розбомбити найголовніше. Це наше українське серце, це наша віра один в одного й це наша єдність", – сказав український лідер.
Також митрополит Київський Епіфаній привітав українців з Різдвом і подякував воїнам, що захищають Україну. "Різдво Христове утверджує нас у надії, що б яку силу і могутність тимчасово не виявляло зло, Бог неодмінно переможе. Зло зазнає поразки, світло прожене темряве. Віримо в це та добрими справами будемо наближати цей час. Христос народився, славімо Його", – сказав Епіфаній.