Працює на "Іскандери", "Калібри" та Су-57: ГУР розкрило "серце" російської високоточної зброї

Головне управління розвідки Міністерства оборони України оприлюднило ексклюзивні матеріали про діяльність російського Науково-дослідного інституту "Полюс" імені М. Ф. Стельмаха. Саме це підприємство є одним із ключових виробників лазерних та оптико-електронних систем.

У ГУР наголосили, що інститут є законною військовою ціллю для Сил безпеки й оборони України.

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Що відомо про діяльність інституту?

За інформацією Головного управління розвідки, Відкрите акціонерне товариство "Науково-дослідний інститут "Полюс" імені М. Ф. Стельмаха" входить до структури російської державної корпорації "Ростех" і вважається одним із провідних підприємств оборонно-промислового комплексу Росії.

Він розташований у Москві та спеціалізується на розробці й виробництві лазерних та оптико-електронних технологій військового призначення. За даними розвідки, станом на кінець 2025 року на підприємстві працювала 2231 людина.

Підприємство забезпечує виробництво компонентів для ракетного озброєння, бойової авіації, бронетехніки, артилерії та безпілотних систем Росії.

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За даними української розвідки, НДІ "Полюс" виробляє безплатформні інерційні навігаційні системи та лазерні гіроскопи серій 95918 і МТ-401М. Ці компоненти використовуються підприємствами Конструкторського бюро машинобудування та Дослідного конструкторського бюро "Новатор" під час виробництва ракетних комплексів "Іскандер-М", "Іскандер-К", крилатих ракет "Калібр" і комплексу "Ответ".

Вони забезпечують автономну навігацію високоточної зброї навіть в умовах роботи засобів радіоелектронної боротьби.

Окрім цього, підприємство постачає для Сухопутних військ Росії, Повітряно-космічних сил та російських танкових заводів лазерні цілевказівники-далекоміри "Визир", "Коррида" та ЛД-154, а також фотоприймальні модулі 101КС-1/02.

Ці системи використовують для наведення високоточних авіаційних ракет Х-38, модернізації прицільних комплексів танків Т-90 та оснащення квантових оптико-локаційних станцій винищувачів Су-57.

Також підприємство виготовляє вимірювальні комплекси "ВОКСНИ", які використовують Космічні війська Росії та Федеральна служба безпеки Росії для контролю ракетних пусків.

Разом із технічною інформацією ГУР оприлюднило відомості про генерального директора підприємства Євгєнія Кузнєцова.

У повідомленні наголошується, що українська розвідка володіє персональними даними всіх без винятку працівників НДІ "Полюс". У Головному управлінні розвідки заявили, що колектив підприємства є безпосередньо причетним до забезпечення російської військової агресії проти України.

За інформацією розвідки, НДІ "Полюс" уже перебуває під санкціями Сполучених Штатів Америки, Канади, Європейського Союзу, Австралії, Нової Зеландії та Японії. Проти підприємства застосовані обмеження у вигляді заморожування активів, експортних заборон, фінансових санкцій та інших обмежувальних заходів, пов'язаних із його участю у забезпеченні російського військово-промислового комплексу.

Водночас ексзаступник помічника Генерального секретаря НАТО Джеймі Ши заявив, що незабаром санкції проти Росії можуть посилити, адже саме фінансові ресурси забезпечують можливість Кремля вести війну. За його словами, досі залишаються відкритими численні лазівки, зокрема продовжує працювати російський "тіньовий флот", а експорт скрапленого газу та ядерного палива не перебуває під повними санкціями.

Ши також звернув увагу, що Європейський Союз планує посилити обмеження щодо невеликих російських банків, однак такі рішення, на його думку, мали бути ухвалені значно раніше. Він наголосив, що максимальний ефект може дати поєднання жорсткіших санкцій із ударами України по російських військових і стратегічних об'єктах.